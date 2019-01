E' il Governo che viola la legge

M5s-Lega - che 2019 sarà per il Governo Conte (e per il Pd) : Un compleanno da tripla, aperto cioè a qualsiasi risultato, con possibile sorpresone finale. Il primo giugno 2019, che cade di sabato, il governo gialloverde o grilloleghista oppure ancora sovran-populista di Giuseppe Conte compirà il suo primo anno di vita e l’eventuale festa dipenderà da ciò che accadrà nella domenica precedente, quella del 26 maggio. L’Evento, con la maiuscola, del 2019 sarà infatti il voto europeo per rinnovare il Parlamento ...

Inps e Inail - perché il Governo vorrebbe commissariare gli enti di previdenza : Dopo i ripetuti scontri di Tito Boeri con questo esecutivo e con il precedente, allo studio una rivoluzione ai vertici...

Trump ha minacciato che lo “shutdown” del Governo federale potrebbe prolungarsi per «mesi o anni» : Il presidente americano Donald Trump ha minacciato che lo shutdown del governo federale – cioè la sospensione di tutte le attività non essenziali – in corso da circa due settimane potrebbe prolungarsi per «mesi o anni». Lo ha detto durante una

Brexit - il Governo inglese assolda una compagnia di traghetti che non ha neanche un nave : (OLI SCARFF/AFP/Getty Images) Il governo britannico è nel mirino da quando, domenica 30 dicembre 2018, la stampa ha rivelato che il ministro dei trasporti ha stipulato d’urgenza e senza gara d’appalto un contratto per 13,8 milioni di sterline (15,3 milioni di euro) con la Seaborne Freight, una compagnia navale che, però, non possiede navi. Il contratto fa parte di uno stanziamento di 107,7 milioni di sterline (120 milioni di euro) per ...

Manovra - la fregatura del Governo per i dipendenti : "Che fine fanno quelli col contratto" : C'è una minaccia per i lavoratori italiani nascosta nella Manovra economica e finora parecchio sottovalutata. Secondo uno dei candidati alla segreteria della Cgil, Vincenzo Colla, qualche sospetto viene a guardare la conferma dell'aliquota al 15% per le partite Iva: "Guardate che lì ci sono due colp

Pensioni : Q100 - il Governo apre a modifiche prima dei decreti : Sindacati ancora sul piede di guerra. In attesa che il Governo emani i decreti attuativi sulle misure contenute nella nuova Legge di Stabilità 2019, infatti, le parti sociali si sono dette pronte a nuove mobilitazioni per protestare contro il taglio delle Pensioni previsto dalla manovra finanziaria approvata lo scorso dicembre dal Parlamento. Sindacati pronti a mobilitazione contro i tagli delle Pensioni Giorno 4 gennaio, infatti, Spi-Cgil, ...

"Il contratto di Governo? Paravento che non regge più" : È vero che avevate poco spazio di parola? 'Si parla pochissimo di politica tra i parlamentari. Arriviamo sempre al dunque non con una posizione di sintesi, ma dopo aver ricevuto indicazioni'. ...

Il Governo tenta di spegnere la rivolta dei sindaci prima che sia troppo tardi : Da ultimo, al termine di una giornata in cui i toni si sono fatti aspri e il dissenso più acuto, interviene Palazzo Chigi. Bastone e carota con i sindaci che hanno sospeso l'applicazione della legge sulla sicurezza tanti cara a Lega e Salvini: da una parte si definisce inaccettabile l'iniziativa di Leoluca Orlando e dei suoi sostenitori, dall'altra si apre al tavolo di confronto chiesto proprio dalla Associazione Nazionale ...

Tagli pensioni : sindacati in fermento - il Governo studia modifiche per accedere a Quota100 : Le ultime notizie sulle pensioni riguardano anche l'attesa del maxi decreto che dovrebbe arrivare entro la metà del gennaio 2019. La riforma più attesa è quella che riguarda quota 100 che andrebbe a sostituire la legge Fornero. Il governo sta studiando se modificare uno dei requisiti per accedere a quota 100: facciamo riferimento all'età anagrafica che potrebbe scendere a 59 anni, anziché 62. Numerose sono state le proteste per i Tagli alle ...

Migranti - de Magistris : “Criminale comportamento di Salvini e Governo. La storia li giudicherà e spero anche un tribunale” : “Sea Watch? In questa vicenda c’entrano Salvini e il governo. Lasciare delle persone e dei bambini in mezzo al mare col gelo e la tempesta è un crimine. Davvero è qualcosa di indegno, di criminale, di immorale, di indecente. Ci sarebbero tanti modi per apostrofare il comportamento dei governanti italiani”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Barba e capelli”, su Radio Crc, dal sindaco di Napoli, Luigi de ...

Walter Ricciardi - ex direttore dell'Iss - contro le decisioni del Governo che non difende la salute degli italiani e ignora la verità ... : ... come peraltro deve essere perché " la politica non deve interferire con la scienza". La conclusione è un'accusa nei confronti del governo che non segue i pareri scientifici, e risulta più vicino ...

Il Governo gialloverde ha qualche problema con la scienza : Il presidente dell'Istituto superiore di Sanità si dimette in polemica con il governo Berlino, 3 gen 08:31 - (Agenzia Nova) - In segno di protesta contro il governo, che ha accusato di essere “ostile alla scienza”, il presidente dell'Istituto superiore di Sanità (Iss), Walter Ricciardi, ha rassegnat

Economia : Padoan a 'la Repubblica' - un Governo che fa salire lo spread danneggia le banche : Roma, 03 gen 09:28 - , Agenzia Nova, - Cronaca di una crisi bancaria annunciata. L'ennesima. I primi segnali di difficoltà di Carige risalgono al 2010, eppure ancora una volta bisogna raccogliere i cocci. Pier Carlo Padoan, ex ministro ...

Carige commissariata dalla Bce - Giuseppe Conte : "Dal Governo non un euro alle banche" : Esplode la bomba Banca Carige. L'istituto genovese è stato commissariato dalla Bce, ma i suoi vertici sono stati confermati per assicurare continuità aziendale in un momento di gravissima crisi finanziaria. La sospensione del titolo dalle contrattazioni a Piazza Affari, comunicata da Borsa Italiana