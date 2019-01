Duri si diventa film stasera in tv 6 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming

cubemagazine

(Di domenica 6 gennaio 2019)siè ilin tv domenica 62019 in onda in seconda serata su Italia 1 alle ore 23:40. Di seguito ecco scheda,, trailer dele dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVsiin tv:e scheda GENERE: Commedia ANNO: 2015 REGIA: Etan Cohen: Will Ferrell, Kevin Hart, Alison Brie, Dan Bakkedahl, T.I., Christopher Berry, Gary Owen DURATA: 100 Minutisiin tv:James King (Will Ferrell) è un ricco professionista della finanza che gestisce fondi di investimento. Sta per sposare la figlia del proprio capo con cui vive in una villa di Beverly Hills. Nello stesso palazzo dove lavora King, ha una piccola ditta di lavaggio auto nei sotterranei Daniel Lewis (Kevin Hart) che sogna di riuscire a fare un po’ di soldi per portare via la sua famiglia dal quartiere malfamato in cui ...