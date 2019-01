Dopo le festività natalizie si torna sui banchi della scuola di Amici di Maria de Filippi

Dieta brucia grassi : rimettersi in forma Dopo le festività : Il grasso in eccesso è sempre stato un nostro nemico, soprattutto in quei punti critici dove si accumula e forma quei fastidiosi e antiestetici cuscinetti su cosce, fianchi e glutei, cuscinetti che tutti vorremmo eliminare. I migliori consigli sono ovviamente un'alimentazione sana, fare dell'attività fisica costante e integrare degli esercizi appositi per tonificare la parte interessata. Esistono molti tipi di Dieta, da quella proteica a quella ...

Dieta per dimagrire Dopo festività natalizie : menù settimanale : La Dieta per dimagrire e perdere i chili accumulati durante le festività natalizie è facile da seguire. Ecco l'esempio di menù settimanale.

Una lunga vacanza Dopo Pasqua ma molte feste cadono di domenica : tutti i ponti e le festività del 2019 : Possibilità di un lungo ponte da Pasqua al 1 maggio. Ma l'Epifania, il 2 giugno e l'8 dicembre arrivano di domenica

NES e SNES Classic Mini non saranno più disponibili Dopo la stagione delle festività natalizie : Quando Nintendo annunciò che NES Classic Mini e SNES Classic Mini sarebbero tornati nei negozi per il resto dell'anno, si assicurarono anche di dichiarare che i due sistemi sarebbero stati disponibili nei negozi solo fino alla fine dell'anno, presumibilmente per dare ai fan un altro po' di tempo per mettere mano alle due piccole retro-console.Come segnala Gamingbolt, i due sistemi hanno continuato a fare eccezionalmente bene sul mercato nel ...

Portofino - Dopo i danni della mareggiata - si prepara alle festività natalizie : Nella perla del Golfo del Tigullio, devastato lo scorso 30 ottobre, ripristinato il collegamento terrestre con una passerella pedonale. Un'enorme albero di Natale nella celebre piazzetta, dove è stato ...