Domenica In - ascolti del 6 gennaio. Anticipazione al veleno : "Chissà la D'Urso...". Canale 5 - una Caporetto? : Vittoria dello share consegnata a Domenica In su un piatto d'argento? Mediaset apre ufficialmente la stagione delle soap Domenicali e i commenti dei telespettatori, sui social, sono per lo più di critiche. Barbara D'Urso e Domenica Live "tagliate", dalle 14 fino alle 17.20 su Canale 5 spazio a Beaut

Ascolti Tv Domenica 30 dicembre 2018 - Se Dio Vuole vince sempre Rai1. Che tonfo Victoria! Galeazzi commuove tutti : Ascolti Tv domenica 30 dicembre 2018. Su Rai1 il film Se Dio Vuole con Alessandro Gassmann e Marco Giallini fa 4 milioni di spettatori di media e con il 18% di share vince la prima serata. Clamoroso ...

Ascolti TV | Domenica 30 dicembre 2018. Se Dio Vuole 18% - disastro Victoria (5.9%). TV8 al 4.1% con Johnny Stecchino : Se Dio Vuole - Marco Giallini e Alessandro Gassmann Su Rai1 Se Dio Vuole ha conquistato 3.923.000 spettatori pari al 18% di share. Su Canale 5 Victoria 2 ha raccolto davanti al video 1.286.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Rai2 Principe Azzurro Cercasi ha catturato l’attenzione di 1.956.000 spettatori (8.8%). Su Italia 1 Very Big Show ha intrattenuto 1.344.000 spettatori con il 7.2% di share. Su Rai3 I Dieci Comandamenti ha raccolto ...

Ascolti TV | Domenica 23 dicembre 2018. Che Tempo Che Fa 17.3% - cala ancora New Amsterdam (10.1%). Pucci 8.1%. Nove al 2.4% con Mamma ho preso il Morbillo : Che Tempo Che Fa Nella serata di ieri, su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.951.000 spettatori pari al 17.3% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 2.920.000 spettatori pari al 17.2% di share. Su Canale 5 New Amsterdam ha raccolto davanti al video 2.192.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai2 Pretty Princess ha catturato l’attenzione di 1.986.000 spettatori (8.8%). Su Italia1 lo spettacolo di ...

Ascolti tv 23 dicembre : vince Che tempo che fa - nessun boom per Domenica In : Nuovo appuntamento con la nostra rubrica dedicata agli Ascolti della giornata di ieri, Domenica 23 dicembre, caratterizzata dalla messa in onda in prime time dell'ultima puntata di quest'anno di Che tempo che fa mentre su Canale 5 sono stati trasmessi gli episodi finali della serie tv New Amsterdam. Ad avere la meglio è stato il talk show condotto da Fabio Fazio che si è portato a casa la palma d'oro della sfida degli Ascolti di questa Domenica ...

Ascolti TV | Domenica 23 dicembre 2018. Che Tempo Che Fa 17.3% - cala ancora New Amsterdam (10.1%). Pucci 8.1% : Che Tempo Che Fa Nella serata di ieri, su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.951.000 spettatori pari al 17.3% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 2.920.000 spettatori pari al 17.2% di share. Su Canale 5 New Amsterdam ha raccolto davanti al video 2.192.000 spettatori pari al 10.1% di share. Su Rai2 Pretty Princess ha catturato l’attenzione di 1.986.000 spettatori (8.8%). Su Italia1 lo spettacolo di ...

Ascolti Tv Domenica 16 dicembre 2018 - a Fazio fa bene l'aria natalizia : di Marco Castoro Ascolti tv domenica 16 dicembre 2018. Fabio Fazio sente l'aria natalizia e cresce nei consensi , anche grazie alla vacanza delle Iene, . Sulla scia dello Zecchino d'oro di Carlo Conti ...

Non è l'Arena - gli ascolti di Domenica 16 dicembre 2018 : perché Massimo Giletti può esultare : Sorridono i dati di ascolto per Non è l'Arena di Massimo Giletti. In prima serata La7 registra il 6,9% di share, pari a 1.320.000 telespettatori. Una serata impegnativa per conduttore, che ha retto ...

Domenica in - Mara Venier asfalta Mediaset : ascolti tv clamorosi - si prende tutto : Vince ancora la battaglia degli ascolti Mara Venier con il suo Domenica in. Domenica 16 dicembre ha visto trionfare il programma di Raiuno che nella prima parte ha registrato il 18,2% di share, pari a ...