Dl Sicurezza | anche Emilia Romagna verso il ricorso Casellati contro sindaci

Dl Sicurezza - anche l'Emilia-Romagna non esclude il ricorso alla Consulta : "Violati diritti fondamentali" : Dopo i sindaci, anche alcuni governatori si preparano a dare battaglia giuridica al contestato decreto Sicurezza

Sicurezza - anche l'Emilia-Romagna non esclude il ricorso alla Consulta : Dopo l'annuncio della Toscana, anche l 'Emilia-Romagna potrebbe fare ricorso alla Consulta contro il decreto Sicurezza. "Come Regione non abbiamo competenze dirette sulla gestione dell'accoglienza, ma ...

Anche le Regioni contro decreto Sicurezza - Toscana pronta a ricorso a Consulta : Le Regioni al fianco dei sindaci disobbedienti. La polemica sull'applicazione dell'articolo 13 del decreto Sicurezza (ormai legge) che impedisce l'iscrizione all'anagrafe dei richiedenti asilo si arricchisce di un nuovo capitolo, con alcuni governatori pronti a farsi carico del ricorso alla Corte costituzionale su una norma ritenuta disumana e in contrasto con la Carta fondamentale. Dopo l'annuncio del presidente della Regione Piemonte Sergio ...

Banche - Abi : oltre 3 miliardi per Sicurezza negli anni 2013-2017 : Investiti da Abi per la sicurezza delle Banche italiane oltre 3 miliardi di euro tra nel periodo 2013-2017 , pari ad una media di 645 milioni all'anno. Adottati e resi operativi strumenti per ...

Sicurezza : anche la Regione Calabria ricorre alla Consulta : anche la Regione Calabria è pronta a impugnare la legge Sicurezza davanti alla Corte costituzionale. Lo ha annunciato il governatore calabrese, Mario Oliverio, che, in una dichiarazione, ha ribadito «le preoccupazioni e le perplessità rispetto a un provvedimento fortemente discriminatorio nei confronti di persone, immigrati regolari, che non potranno godere di diritti fondamentali», esprimendo «pieno sostegno ...

Decreto Sicurezza : Centoz : "non mi piace - ma lo applico" Aosta - La riduzione dei flussi di migranti sta creando le prime conseguenze anche ... : ... di una scelta etica, di una contrapposizione tra il bene e del male, senza rendersi conto che la politica è chiamata a scegliere tra soluzioni diverse, tutte con i loro pro e contro". Su un altro ...

Sicurezza - Polfer Lombardia : De Corato elogia agenti - strumenti di autodifesa anche ad ATM : "Dopo la pubblicazione dei dati inerenti alle operazioni di polizia ferroviaria in Lombardia, viene certificato l'ottimo lavoro degli agenti impegnati sul campo, sia a bordo dei treni, sia a presidio delle stazioni. Credo che non sia sufficiente riservare a loro un semplice, ma doveroso, ringraziamento. Occorre intervenire in loro supporto con ogni mezzo. Se non ci fossero gli uomini e le donne della Polizia Ferroviaria, non ci sarebbe argine ...

Sul decreto Sicurezza interviene anche Bagnasco : “Serve giudizio di coscienza”. E il Piemonte pensa a un ricorso : La polemica sul decreto sicurezza non si placa. Dopo la rivolta dei sindaci e il botta e risposta con il ministro Salvini oggi scende in campo anche l’ex presidente della Cei, il cardinale Bagnasco. «Penso che nessuno voglia essere sovversivo, ma ci sono problemi che richiedono giudizi di coscienza» dice. I sindaci «dovranno prendere le loro decisi...

Sul decreto Sicurezza interviene anche Bagnasco : “Serve giudizio di coscienza”. E il Piemonte pensa a un ricorso : La polemica sul decreto sicurezza non si placa. Dopo la rivolta dei sindaci e il botta e risposta con il ministro Salvini oggi scende in campo anche l’ex presidente della Cei, il cardinale Bagnasco. «Penso che nessuno voglia essere sovversivo, ma ci sono problemi che richiedono giudizi di coscienza» dice. I sindaci «dovranno prendere le loro decisi...

“La Sicurezza non si crea con la politica degli spot. Ma anche i sindaci hanno torto”. Parla Tajani : Roma. La sicurezza non può avere colore politico, “è un concetto complesso e come tale va trattato”. anche per questo non si deve cedere a “facili equazioni demagogiche, del tipo più immigrazione uguale a più criminalità”. Ed è fuorviante tirare in ballo modelli da seguire che in realtà sono troppo

Anche i sindaci liguri Ioculano e Scajola contro il Dl Sicurezza : «Salvini sbaglia» : Uno è primo cittadino di Ventimiglia per il centrosinistra, l’altro di Imperia ed ex ministro di centrodestra. Ma sono uniti nel contestare la norma

Anche Libera Sicilia in piazza per sostenere la decisione del sindaco Orlando di sospendere gli effetti del Decreto Sicurezza a Palermo : Anche Libera Sicilia in piazza per sostenere la decisione del sindaco Orlando di sospendere gli effetti del Decreto Sicurezza a Palermo Libera Sicilia sarà a piazza Pretoria, venerdì 4 gennaio, per ...

Caos decreto Sicurezza - sindaci ribelli anche in Friuli : La rivolta dei sindaci di Palermo e Napoli contro la norma che impedisce di dare la residenza ai richiedenti asilo ha eco anche in regione, con il Pd che esprime solidarietà, diversi primi cittadini ...

Dl Sicurezza - anche dalla Toscana la protesta dei sindaci. I commenti : ...di questo pericolo il Comune di Firenze ha appunto annunciato di sopperire con risorse proprie alle conseguenze del decreto per creare percorsi di assistenza per i migranti coinvolgendo il mondo del ...