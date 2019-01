Difficile 2018 per Elisa Isoardi | il ricordo del tumore e la fine con Salvini

Ambiente - Wwf : “Il 2018 è stato un anno Difficile - ma ci sono 10 buone notizie per natura e animali” : Dieci buone notizie del 2018 per natura e animali. A raccontare le storie di successo dell’anno appena trascorso, un anno difficile per l’Ambiente, è il Wwf, che sollecita comunque la necessità di “una svolta su clima e biodiversità”. La prima buona notizia riguarda il gorilla di montagna. sono oltre 1.000 gli individui di questa specie allo stato selvatico, soprattutto nel Parco nazionale dei vulcani Virunga nella ...

Chiesa - il 2018 è stato un anno Difficile. Così papa Francesco ha deciso di rassicurare i suoi nemici : Il 2018 è stato per la Chiesa cattolica un anno difficile. Il sinodo dei giovani è stato un flop clamoroso: i ragazzi europei, e da qualche tempo anche le ragazze, disertano in misura sempre più massiccia le navate delle chiese, gli oratori e le sacrestie e non esiste nessuna ricetta che possa riportarli alle vecchie abitudini. Quella di convocare un sinodo su questo tema si è rivelata una scelta fallimentare e masochista, che ha avuto come ...

Matteo Salvini confessa : 'Il 2018? Sentimentalmente Difficile' : Il 2018 è stato un anno 'politicamente e Sentimentalmente complicato', e la speranza è che il 2019 porti 'lavoro e tranquillità'. È botta e risposta di fine anno del vicepremier Matteo Salvini a ...

Pattinaggio artistico - campionati nazionali giapponesi 2018 : Kaori Sakamoto trionfa nella Difficile gara femminile. Tutto facile per Shoma Uno - secondo posto per Takahashi : Kadoma, città della prefettura di Osaka, ha ospitato dal 20 dicembre fino alla giornata odierna i campionati nazionali giapponesi di Pattinaggio artistico, occasione unica per osservare i migliori pattinatori del Sol Levante nonostante la pesantissima assenza di Yuzuru Hanyu, ancora fuori per infortunio. Un po’ come già successo ai campionati russi, anche in questa competizione la gara più entusiasmante è stata quella individuale ...

Snowboardcross Cervinia 2018 - Omar Visintin : “È stata una gara Difficile - ma ho scelto la strategia giusta. Questo è il podio della maturità” : Omar Visintin ha centrato uno splendido secondo posto a Cervinia, nella prima tappa stagionale della Coppa del Mondo di Snowboardcross. Il 29enne altoatesino non ha deluso le aspettative, riuscendo ad approdare in finale e poi ha fatto valere la sua esperienza per gestire al meglio l’atto conclusivo e conquistare così il dodicesimo podio della carriera. Al termine della gara Visintin ha analizzato la sua prova, sottolineando le condizioni molto ...

F1 – Lewis Hamilton fa il punto sul suo 2018 : “la vittoria più Difficile! Se penso che ho 5 Mondiali come Fangio…” : Lewis Hamilton ha tirato le somme di un 2018 che lo ha visto vincere il suo Mondiale più complicato: il pilota britannico si è detto inoltre molto orgoglioso di avere 5 titoli Mondiali come il celebre Juan Manuel Fangio La stagione 2018 di F1 è già finita da qualche settimana e adesso anche l’anno sta per volgere al termine. I piloti sono stati invitati dal sito ufficiale della F1 a fare un proprio, personale, recap dell’annata ...

Basket - Eurolega 2018-2019 : l’Olimpia Milano di scena nella Difficile tana dello Zalgiris Kaunas : L’Eurolega, come ormai dallo scorso anno, non si ferma neppure di fronte alle pause dedicate alle Nazionali, e va dunque avanti con il decimo turno della stagione regolare. Domani, in una giornata dai contorni quantomeno strani, l’Olimpia Milano andrà a far visita alla Zalgirio Arena, casa dello Zalgiris Kaunas, la squadra dei miracoli dello scorso anno, in cui ha raggiunto il terzo posto nella massima competizione per club ...

Nuoto - Campionati italiani vasca corta 2018 : Simona Quadarella e la Difficile riconferma : Il 2018 sta giungendo al termine e per i protagonisti della piscina le fatiche non sono ancora terminate. C’è un ultimo appuntamento da onorare: i Mondiali in vasca corta ad Hangzhou (Cina) dall’11 al 16 dicembre. La Nazionale italiana di Nuoto, reduce dai trionfali Europei a Glasgow, ha voglia di confermarsi in Asia e ritagliarsi un ruolo di primo piano anche in un contesto iridato. Legata a questo discorso c’è Simona ...

Sebastian Vettel - GP Abu Dhabi F1 2018 : “Puntare alla vittoria? Sarà Difficile. Oggi mancava velocità” : Sebastian Vettel non può ritenersi soddisfatto dopo le prove libere del GP di Abu Dhabi, ultima tappa del Mondiale F1 che si disputa sul circuito di Yas Marina. Il pilota della Ferrari ha concluso la prima sessione a oltre due secondi da Max Verstappen, poi nel secondo turno è riuscito a risalire parzialmente la china ma è comunque risultato il peggiore dei magnifici sei. Il tedesco ha analizzato la situazione nelle consuete dichiarazioni ...

Andrea Dovizioso - GP Valencia MotoGP 2018 : “Gara strana - molto Difficile. Ho vinto cercando di spingere senza prendere rischi” : Andrea Dovizioso si è aggiudicato in modo rocambolesco la vittoria del Gran Premio di Valencia 2018, ultima tappa della stagione del Mondiale MotoGP. Il forlivese ha chiuso nel migliore dei modi l’annata con la quarta vittoria stagionale, ottenuta in condizioni di pista bagnata davanti ad Alex Rins e a Pol Espargarò. Il Dovi ha dovuto fronteggiare una situazione di gara davvero al limite, con una pioggia costante che ha condizionato ...

Nuoto - trofeo Nico Sapio 2018. Federica Pellegrini e Gabriele Detti : scatta a Genova la Difficile rincorsa al bis iridato : Inutile girarci attorno. I fari alla piscina Sciorba saranno tutti puntati su Federica Pellegrini e sul suo ritorno sui 200 stile libero. Un amore che sembrava finito all’indomani dell’inatteso oro di Budapest, un anno e tre mesi fa ma che finito non è mai. Un amore che è risbocciato da qualche giorno nella speranza di tornare a salire sul podio olimpico a Tokyo 2020, in quella che dovrebbe essere l’ultima recita di una interprete straordinaria ...

MotoGp – Lorenzo - i futuri insegnamenti di Marquez e il Difficile 2018 : “imparerò da lui” : Jorge Lorenzo pronto ad imparare da Marc Marquez nel 2019: le sensazioni del maiorchino della Ducati dopo una stagione complicata E’ in corso da qualche giorno l’EICMA 2018: tanto spettacolo e tantissime novità, tra incontri speciali con i campioni delle due ruote. Presente a Milano, sia per Ducati che per Shark, Jorge Lorenzo ha avuto modo di firmare autografi e scattare foto con i suoi tifosi, ma anche di raccontare alla ...