De Magistris all' attacco | Salvini? Parole ignobili

(Di domenica 6 gennaio 2019) Luigi Detorna ad attaccare Matteo. Dopo lo scontro per il "no" del sindaco di Napoli all'applicazione del dl Sicurezza, "Giggino" ha incassato il colpo del ministro degli Interni che gli ha consigliato di fare il "velista" nella vita e non certo il primo cittadino. Una battuta che però non è stata digerita dal sindaco di Napoli che di fatto ha replicato in modo duro riaccendendo così lo scontro: "Perdovevo fare il velista? Nella vita mai dire mai, non mi sono mai potuto permettere finora una barca a vela ma magari dopo il sindaco potrei essere anche un velista. Se pensava di fare una battuta simpatica per dire che vogliamo che dei bambini non muoiano in mezzo al mare, è talmente ignobile come battuta che la restituiamo a chi l'ha fatta".Poi, sempre Derincara la dose: "Non capisco perché il ministro dell'Interno è così nervoso e perché il ministro ...