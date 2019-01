Dazi | Cina e Stati Uniti tornano a trattare per evitare la guerra commerciale

Powell - Fed - 'resiste' a Trump. Spiragli sui Dazi tra Usa e Cina - le Borse recuperano : La Casa Bianca parla di corsa all'occupazione e, dipingendo un'economia americana forte, dice senza mezzi termini: 'non c'è recessione in vista'. - Apple 'perde' 9 miliardi dagli iPhone e dà la colpa.

Spiragli sui Dazi tra Stati Uniti e Cina - Borse in ripresa dopo il “tonfo” Apple : dopo il crollo di Wall Street le piazze europee positive in apertura. Lo spread fra Btp e Bund a 269 punti

Spiragli sui Dazi tra Stati Uniti e Cina : Dopo il crollo di Wall Street le piazze europee positive in apertura. Lo spread fra Btp e Bund a 269 punti

Dazi Cina-Usa - tregua continua : delegazione americana attesa a Pechino - : Appuntamento il 7 e l'8 gennaio per rafforzare l'intesa raggiunta da Trump e Xi Jinping al G20. Il Paese orientale ha appena annunciato nuovi tagli alle tasse su oltre 700 beni importati

Dazi - il 7 incontro Cina-Usa a Pechino : 4.30 Il ministero del commercio cinese ha confermato che i negoziatori Usa saranno in Cina lunedì e martedì per il primo dialogo da quando i capi di Stato dei due paesi si sono incontrati all'inizio di dicembre. Il vice rappresentante commerciale della Casa Bianca,Jeffrey Gerrish, guiderà la delegazione in "una discussione attiva e costruttiva". Dalla metà dello scorso anno Washington e Pechino sono impegnati in una guerra commerciale a colpi ...

Corporate America sconta guerra commerciale Usa-Cina. Non solo Apple - pagano Dazio anche Ford e Tesla : La notizia del giorno, nel mondo Corporate e della finanza, è sicuramente l'annuncio shock di Apple che, causa il rallentamento dell'economia cinese, si è trovata costretta a tagliare l'outlook sul fatturato del primo trimestre .

Dazi - Trump : grandi progressi con Cina : 23.21 Schiarita sul fronte dei negoziati commerciali tra Usa e Cina. Su Twitter il presidente Usa, Trump, ha reso noto di aver avuto "una lunga e molto positiva" conversazione telefonica con il presidente cinese, Xi Jinping, e che "Sono stati compiuti grandi progressi". "L'accordo procede molto bene -comunica il capo della Casa Bianca-. Se fatto, sarà molto completo, coprirà tutti i soggetti, aree e punti di contesa".

Guerra commerciale - Cina annuncia : da gennaio tagli a Dazi su 700 prodotti : Tutto questo fa parte degli sforzi continui per aprire la loro economia all'estero, anche delle esportazioni statunitensi. Tuttavia, come fanno notare alcuni osservatori, gli Stati Uniti potrebbero ...

Guerra commerciale : Cina sospende Dazi aggiuntivi auto - abbassa per tre mesi tariffe esistenti da 40% al 15% : La Cina ha confermato che sospenderà i dazi doganali aggiuntivi del 25% sulle importazioni di auto prodotte negli Stati Uniti, inizialmente previsti per il prossimo 1° gennaio. La sospensione durerà ...

Qualcomm contro Apple e Cina contro Usa : la guerra dei brevetti e dei Dazi. : Il mondo della telefonia è da sempre un'arena privilegiata per le controversie dei giganti dell'hi-tech. Quella più famosa ha visto scontrarsi i due colossi del mobile dell'ultimo decennio: Apple e ...

Guerra Dazi - Trump ha vinto la prima battaglia con la Cina : In una concessione importante, la Cina pare abbia accettato di rinunciare alla politica industriale giudicata dagli Usa 'sleale e anti concorrenziale' del 'Made in China 2025 : si tratterebbe di un passo indietro fondamentale, che rappresenta per l'amministrazione Trump un'...

Guerra dei Dazi : Cina accetta di ridurre le tariffe sulle auto Usa al 15% : ... capo finanziario di Huawei e figlia del suo fondatore Ren Zhengfei, accusata dagli Usa di aver violato le sanzioni americane all'Iran, i due giganti dell'economia mondiale sembrano, dunque, voler ...

Cina - Verso la riduzione dei Dazi sulle auto Usa : La Cina sarebbe pronta a ridurre i dazi sulle importazioni di auto dagli Stati Uniti portando la tassazione dal 40 al 15%. L'indiscrezione arriva da Bloomberg ed è confermata dalla Reuters, la quale cita, come fonte, un anonimo funzionario della Casa Bianca. Il tweet di Trump. Una manovra in tal senso, d'altra parte era già stata annunciata in un tweet dal presidente Usa, Donald Trump, subito dopo un incontro ...

La Cina riduce i Dazi sull'import delle auto Usa : La Cina è il più grande mercato al mondo per la vendita di smartphone. L'iPhone da solo vale il 62% del fatturato di Apple, pari a circa 165 miliardi di dollari previsti nel 2018. Il 20% del ...