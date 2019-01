Dani Alves | ' Neymar viene criticato perché è come Cristiano Ronaldo | ricco | bello e

Fifa 19 Sfide Creazione Rosa : Dani Alves Flashback. Requisiti - premi e soluzioni : Proseguono le Sfide Creazione Rosa di Fifa 19 Ultimate Team! Come accaduto lo scorso vi forniremo nel corso di tutta la stagione, informazioni sui Requisiti, i premi e le soluzioni di ciascuna SBC! Stavolta è il turno di quella dedicata a Dani Alves nella versione “flashback” dedicata ad una delle stagioni precedenti, nello specifico quella 2010/2011 […] L'articolo Fifa 19 Sfide Creazione Rosa: Dani Alves Flashback. Requisiti, ...

Fifa 19 Sfide Creazione Rosa : Dani Alves Flashback. Requisiti - premi e soluzioni : Proseguono le Sfide Creazione Rosa di Fifa 19 Ultimate Team! Come accaduto lo scorso vi forniremo nel corso di tutta la stagione, informazioni sui Requisiti, i premi e le soluzioni di ciascuna SBC! Stavolta è il turno di quella dedicata a Dani Alves nella versione “flashback” dedicata ad una delle stagioni precedenti, nello specifico quella 2010/2011 […] L'articolo Fifa 19 Sfide Creazione Rosa: Dani Alves Flashback. Requisiti, ...

Champions League – Neymar e Dani Alves festeggiano dopo la vittoria del PSG : il balletto nello spogliatoio è sexy [VIDEO] : Neymar e Dani Alves in un balletto sexy per festeggiare la vittoria del PSG in Champions League contro il Liverpool Si è conclusa con le partite di ieri sera la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Le migliori squadre europee sono scese in campo per importanti match, in vista delle ultime sfide, che decreteranno le squadre che passeranno agli ottavi di finale. Sorride il PSG, che ieri ha conquistato una splendida ...

Dani Alves e lo strano punto di vista sul suo ruolo al Barcellona : “ero come il magazziniere” : Dani Alves ha parlato del suo apporto nel Barcellona del genio Guardiola, paragonandosi ad un magazziniere del club Dani Alves è sempre stato molto eccentrico come personaggio, dentro e fuori dal campo di gioco. Il calciatore, attualmente al PSG, ha parlato della sua lunga militanza al Barcellona ai microfoni di Sportbible, dando un punto di vista molto particolare in merito al proprio ruolo in blaugrana: “Al Barcellona ero una ...

Le incomprensioni con Mourinho e il feeling con Guardiola - Dani Alves shock : “lavorare con Pep è meglio del sesso” : Il giocatore brasiliano ha esaltato Pep Guardiola, sottolineando come lavorare con lui sia meglio che fare sesso. Su Mourinho invece svela: “rapporto mai buono” Un rapporto mai decollato con Mourinho, un feeling subito sbocciato con Guardiola. Dani Alves non si nasconde, utilizzando espressioni colorite per sottolineare la sua ammirazione per l’allenatore spagnolo, un vero e proprio maestro per il ...