Dal cinema al trattore | Fabio Testi | Ora vivo in campagna con la mia famiglia

Casa del cinema : ‘I quattro cavalieri della fantasia’ Dall’8 all’11 gennaio : I quattro cavalieri della fantasia: alla Casa del cinema l’omaggio ai maestri degli effetti visivi in attesa del primo festival dedicato agli effetti speciali Roma – Il 12 gennaio la Casa del cinema di Roma ospiterà il primo festival degli effetti speciali, un’occasione irripetibile per scoprire come prendono vita le forme dell’immaginario che sempre più spesso sostituiscono e integrano sul grande schermo la realtà catturata dall’occhio ...

Alessandro Borghi da principe di Ostia in Suburra a “Il primo Re” di Roma Dal 31 gennaio al cinema : Alessandro Borghi non ha certo bisogno di presentazioni. I fan lo hanno amato in versione "selvaggia" in Suburra il film e poi nella serie ma anche in quella più profonda di Sulla mia pelle finendo alla versione dark di Napoli Velata ma adesso tutto sta per cambiare. L'attore Romano classe 1986 è pronta a svelare un'altra parte di sé, quella latina e più primitiva che dal 31 gennaio mostrerà nelle sale italiane come protagonista de "Il primo ...

Cinema : i film in programma nelle sale di Grosseto Dal primo al 2 gennaio : Questi i prezzi previsti per assistere agli spettacoli: biglietti interi: 7 euro biglietti ridotti , tessera Dlf, : 5 euro. Acquistando la tessera Dlf al costo di 15 euro , per un anno sarà possibile ...

Aquaman : arriva nei cinema l'eroe di Atlantide creato Dalla Dc Comics : Oggi esce nei cinema italiani 'Aquaman', film dedicato ad uno degli eroi più famosi della DC Comics, interpretato sul grande schermo da Jason Momoa. Dopo aver combattuto con la Justice League il terribile Steppenwolf, Arthur Curry torna sul grande schermo, diretto da James Wan, come protagonista di una grande avventura che lo riporta nel regno da cui proviene e lo spinge ad accettare il suo destino. Aquaman si trova tra due mondi, la terra, dove ...

Dal cinema alla politica - Angelina Jolie : 'Potrei entrarci presto'. E non esclude la corsa per la Casa Bianca : La prima presidente donna degli Stati Uniti potrebbe essere un'attrice. L'ipotesi è ancora remota e mancano molti passaggi affinché si verifichi uno scenario che al momento è fantapolitica, ma uno dei ...

Grande Cinema 3 si rinnova a partire Dall’1 gennaio 2019 : Grande Cinema 3, la tanto apprezzata iniziativa promozionale dell'operatore, si appresta a rinnovarsi a partire dall'1 gennaio 2019. L'articolo Grande Cinema 3 si rinnova a partire dall’1 gennaio 2019 proviene da TuttoAndroid.

I moschettieri - Spider-Man e la Befana : i film al cinema Dal 27 dicembre : In Italia torna la commedia in costume. E dagli Stati Uniti arriva una forma tutta nuova di animazione

Cinema : i film in programma nelle sale di Grosseto Dal 27 al 30 dicembre : Questi i prezzi previsti per assistere agli spettacoli: biglietti interi: 7 euro biglietti ridotti , tessera Dlf, : 5 euro. Acquistando la tessera Dlf al costo di 15 euro , per un anno sarà possibile ...

Dal 3 gennaio al cinema 'Il gioco delle coppie' di Olivier Assayas : Dopo tutto, questo è il senso della politica e dell'opinione pubblica. La digitalizzazione del nostro mondo e la sua riduzione ad algoritmi è il vettore moderno di un cambiamento che ci confonde e ci ...

Dal Grinch a Mamma ho perso l'aereo - 10 strenne bibliocinematografiche per il Natale : Dieci proposte di libri con un forte legame cinematografico: il ritorno di Mary Poppins al cinema è occasione per rileggere i cinque libri di P.L. Travers, come pure 'Il Grinch' cartoon tratto dal ...

Cinema : i film in programma nelle sale di Grosseto Dal 20 al 24 dicembre : ... in via Mameli 24/C a Grosseto, da giovedì 20 a lunedì 24 dicembre : 'Capri-Revolution', di Mario Martone Durata: 122 minuti Ore 17.00 e 21.15; Questi i prezzi previsti per assistere agli spettacoli:...

Cinema : i film in programma nelle sale di Grosseto Dal 13 al 19 dicembre : ... in via Mameli 24/C a Grosseto, da giovedì 13 a domenica 16 dicembre : 'Lontano da qui', di Sara Colangelo Durata: 96 minuti Ore 17.00 e 21.15; Questi i prezzi previsti per assistere agli spettacoli:...

Loren - la vestaglia di "Una giornata particolare" acquistata Dal museo del cinema di Torino : Il museo Nazionale del cinema di Torino ha acquistato uno degli iconici costumi di scena indossati sul set da Sophia Loren: è la vestaglia del film 'Una giornata particolare' , 1977, del regista ...

Loren - la vestaglia di 'Una giornata particolare' acquistata Dal museo del cinema di Torino : Il museo Nazionale del cinema di Torino ha acquistato uno degli iconici costumi di scena indossati sul set da Sophia Loren: è la vestaglia del film 'Una giornata particolare' , 1977, del regista ...