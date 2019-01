Costa | mai firmato autorizzazioni per le trivelle e mai lo farò

Trivelle nello Ionio - bufera sui 5 Stelle. Costa : mai autorizzate : Bonelli dei Verdi: "Di Maio ha dato l'ok". Il ministro dell'Ambiente: "Presto lo stop a 40 permessi". Infuriati i No Triv. Emiliano annuncia ricorsi

Costa 'stoppa' le trivelle : "Mai firmato e mai lo farò" : ... ha annunciato il ministro dell'Ambiente, sottolineando: "Siamo per un'economia differente, per la tutela dei territori e per il loro ascolto". E "anche per questo - ha anticipato Costa - incontrerò ...

Costa : "Mai autorizzato a trivellare" : 17.28 "I permessi rilasciati in questi giorni dal Mise" riguardo alle trivelle "sono purtroppo il compimento amministrativo obbligato di un sì dato dal ministero dell'Ambiente del precedente governo". Lo chiarisce il ministro dell'Ambiente Costa, in un post su Facebook, dopo la denuncia dei Verdi e le polemiche. "Non ho mai firmato autorizzazioni a trivellare il nostro Paese e i nostri mari e mai lo farò", assicura. E annuncia di essere al ...

Ministro dell'Ambiente Costa : trivelle? "Mai firmato autorizzazioni e mai lo farò" : Siamo per un'economia differente, per la tutela dei territori e per il loro ascolto". "Anche per questo incontrerò personalmente i comitati Notriv di tutta Italia. Per lavorare insieme a norme ...

Costa : "Mai firmato per le trivelle" : ... sottolineando: "Siamo per un'economia differente, per la tutela dei territori e per il loro ascolto". "Anche per questo - ha anticipato Costa - incontrerò personalmente i comitati Notriv di tutta ...

Costa : "Mai firmato autorizzazioni per trivelle" : Roma, 6 gen., AdnKronos, - "Da quando sono ministro non ho mai firmato autorizzazioni a trivellare il nostro Paese e i nostri mari e mai lo farò". A chiarirlo ancora una volta è il ministro dell'...

Trivelle - Bonelli : «Di Maio ha autorizzato ricerche petrolifere nel mar Ionio». Costa : mai firmato : Via libera a nuove trivellazioni nel mare di fronte alla Puglia e alla Basilicata. E' del 31 dicembre 2018 la pubblicazione sul Buig (Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle geo risorse)...

Costa : "Mai firmato autorizzazioni per trivelle" : "Da quando sono ministro non ho mai firmato autorizzazioni a trivellare il nostro Paese e i nostri mari e mai lo farò". A chiarirlo ancora una volta è il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, che in ...

E ora Di Maio dà l'ok a nuove trivellazioni. Ma Costa : "Mai firmato" : Ancora un'altra promessa tradita. Luigi Di Maio avrebbe dato l'autorizzazione per nuove trivellazioni. Il tutto dimenticando la campagna no-triv di qualche anno fa. A sollevare il caso è Angelo Bonelli dei Verdi che ha così "smascherato" il ministro dello Sviluppo Economico: "Il Ministero di Luigi Di Maio ha dato il via libera alle trivelle per la ricerca del petrolio nel mar Ionio. In data 31 dicembre 2018 è stato pubblicato sul BUIG ...

Luigi Di Maio - Giuseppe Conte : i grillini al governo sui social ci Costano mezzo milione di euro l'anno : E', quello gialloverde, il governo più social di sempre. E il quotidiano Il Giornale fa le pulci a quanto ci costano i tweet e i video su facebook di Giuseppe Conte, Luigi Di Maio e compagnia grillina a Palazzo Chigi. Guardando tra le nomine di comunicatori, videomaker e social media manager assolda

Non riuscirete a credere di non aver mai notato l’immagine nasCosta sulla confezione del Toblerone : Nel periodo delle festività natalizie fino almeno all’Epifania, i dolciumi abbondano sulle tavole di ogni casa. Ma non bisogna certo aspettare dicembre per mangiare il mitico Toblerone, il buonissimo cioccolato svizzero dall’iconica forma a prisma. Se ne siete golosi e doveste quantificare il tempo in cui vi siete soffermati ad ammirare la sua confezione con l’acquolina in bocca, cercando di resistere al desiderio di prenderne un pezzo, quante ...

Costantino Vitagliano : "Mai rivalità con Fabrizio Corona" : Nuova puntata di Rivelo, il programma di interviste condotto da Lorella Boccia, ogni venerdì alle 23:45 su Real Time.prosegui la letturaCostantino Vitagliano: "Mai rivalità con Fabrizio Corona" pubblicato su Gossipblog.it 21 dicembre 2018 07:50.

Nucleare - l'indecisione di Sergio Costa e Luigi Di Maio sulle scorie ci sta Costando miliardi : I ministri grillini sfogliano la margherita sul nuovo deposito nazionale che accoglierà 95 mila metri cubi di rifiuti radioattivi. La scelta è politicamente impopolare. Perciò il governo preferisce temporeggiare. Tra spese crescenti e rischi per la salute nazionale Nucleare: i miliardi, i ritardi e i misteri della società dei rifiuti radioattivi "

LIVE Sci alpino - Slalom parallelo St. Moritz 2018 in DIRETTA : Shiffrin non delude mai. Alla seconda fase Curtoni - Brignone e Costazza : Buongiorno e benvenuti Alla DIRETTA LIVE dello Slalom parallelo di Sankt Moritz, Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo 2018/19 di sci alpino femminile. Sulla pista elvetica Mikaela Shiffirin vuole proseguire il suo magic moment anche nella disciplina più imprevedibile che fa il suo debutto stagionale. La statunitense, infatti, è reduce dAlla doppietta in SuperG che le ha permesso di prendere il largo nella classifica di Coppa del Mondo ed è ...