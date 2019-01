Coppa di Francia, Marsiglia eliminato dall’Andrézieux (quarta serie)

ilnapolista

: Nella storia delle finali mondiali dell’Italia, solo due calciatori hanno segnato una doppietta: Silvio Piola (Ital… - pisto_gol : Nella storia delle finali mondiali dell’Italia, solo due calciatori hanno segnato una doppietta: Silvio Piola (Ital… - DiMarzio : Clamoroso in #CoupedeFrance: #Marsiglia eliminato da una squadra di 4^ divisione! - SkySport : ?? 1 Mondiale ?? 1 Europeo ?? 1 Confederations Cup ?? 1 Coppa UEFA ???? 1 Coppa di Francia ???? 2 Serie ?? ???? 1 Coppa Itali… -

(Di domenica 6 gennaio 2019) Risultato a sorpresa Week-end di coppe nazionali in molte nazioni europee. LaA è ferma, ma in, per esempio, si gioca per la Coupe de France. E proprio dall’Esagono arriva l’incredibile notizia: ildi Rudi Garcia è statodall’Andrézieux, squadra iscritta al National 2,divisione della piramide calcistica transalpina. Come se il Napoli fossedal Portici o dall’Acireale. Il risultato finale è 2-0 per l’Andrézieux, gol di Ngwabije e Milla. Per l’OM è la settima partita senza vittorie in tutte le competizioni; per l’Andrézieux (club che rappresenta un paesino della Loira di 10mila abitanti) si tratta ovviamente di un successo storico. Ladiè da sempre competizione che regala molte sorprese (in tanti ricordano la favola del Calais, arrivato fino alla finale di Saint-Denis), e non si ...