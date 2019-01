Clima | emergenza annunciata

Cop24 - il tema Clima non è solo emergenza - ma un'opportunità di crescita e occupazione : solo la sera del 14 dicembre sapremo se sulla battaglia del clima gli stati e i governi della Terra fanno sul serio o sarà un altro tristissimo arrivederci al prossimo summit, come accade da tre anni. Gli sherpa che limano anche le virgole, non sanno ancora se la Conferenza mondiale sul clima dell'Onu in corso in Polonia, a Katowice, si chiuderà con un altro fallimento, o con un rinvio tecnico o dando al mondo una speranza in ...