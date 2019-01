Clamoroso Pistocchi | “ecco cosa ha fatto la Lega per favorire la Juve”

calcioweb.eu

: Clamoroso #Pistocchi: 'ecco cosa ha fatto la Lega per favorite la #Juve' - CalcioWeb : Clamoroso #Pistocchi: 'ecco cosa ha fatto la Lega per favorite la #Juve' - SiamoPartenopei : Clamoroso Pistocchi: 'Non ho capito chi sia DAZN, se vedete la sede di Milano capirete tante cose' -

(Di domenica 6 gennaio 2019) “Perché laha assegnato i gol a Duncan e Petagna, mentre a Piatek no? – PianetaGenoa1893 Già, perché?”, è l’ultima provocazione da parte del giornalista Maurizioche questa volta si è scagliato contro lae con riferimento sempre alla Juventus. Nel mirino la rete non assegnata all’attaccante del Genoa Piatek nella partita di campionato contro l’Atalanta e convalidato come autogol da parte del difensore Toloi. Il riferimento velato diè al primo posto occupato da Ronaldo nella classifica marcatori, in corsa proprio con Piatek.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo: “eccohalaperla Juve” CalcioWeb.