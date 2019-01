Cinquina Hirscher in slalom Zagabria | Italia delude

ilfogliettone

(Di domenica 6 gennaio 2019) L'austriaco Marcele' sempre piu'' il re delle nevi. Ed infatti ha vinto alla grande in 1.48.64 anche lospeciale di. Per lui' e' la vittoria n. 64 in carriera, la 30/a in speciale, la quinta su questa pista sul Monte dell'orso alle porte della capitarle croata. Il tutto a soli 29 anni, con un palmares di quattro titoli mondiali individuali, due ori olimpici e - incredibile - la conquista di tutte le ultime sette edizioni della coppa del mondo, mentre anche l'ottava e' ormai prenotata.ha messo in riga senza problemi il francese Alexis Pinturault, secondo in 1.42.94, e l'altro austriaco Manuel Feller, terzo in 1.49.26.Risultati modesti, con solo qualche segnale positivo, invece per l'su una pista che pure viene considerata amica visti i successi del passato di Giuliano Razzoli e Manfred Moelgg. Ma la seconda manche di questosi e'' ...