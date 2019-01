Ciclista 90enne incastrato dall’antidoping | tolto il record del mondo e il titolo

sportfair

(Di domenica 6 gennaio 2019) Carl Grove, detentore deldele delnazionale dei campionati statunitensi di ciclismo su pista Masters, beccato dall’antidoping Carl Grove è risultato positivo all’anti-doping. Purtroppo di casi come questo ci abbiamo fatto il callo, ma che ciò succeda ad undi 90 anni, detentore deldele delnazionale dei campionati statunitensi di ciclismo su pista Masters, è davvero una novità. Il corridore su pista americano, sottoposto al test antidoping è stato scoperto dall’Usanda (agenzia antidoping USA) con una quantità non consentita di trenbolone nelle urine.Il giorno precedente alla competizione, in cui Carl Grove ha vinto ilnazionale e stabilito ilmondiale per la categoria 90-94 anni, ilavrebbe consumato carne contaminata proveniente da allevamenti che utilizzano ormoni della crescita. ...