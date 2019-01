Ciclismo | Usa | positivo a 90 anni | perde titolo nazionale e record del mondo

Ciclismo - positivo a 90 anni - perde il titolo nazionale Usa e record del mondo : ... conquistato ai campionati Master in pista, a Breinigsville, in Pennsylvania, con tanto di record del mondo. E un primato quasi certamente lo ha battuto: è risultato positivo per uno steroide ...

Ciclismo - Mario Cipollini a processo : accusato di lesioni dalla sorella : Mario Cipollini dovrà affrontare un processo con l’accusa di avere picchiato la sorella Tiziana il 4 aprile 2017 nell’abitazione di Montecarlo (in provincia di Lucca). Il Re Leone, uno dei più forti velocisti della storia del Ciclismo, comparirà dunque davanti al giudice del tribunale di Lucca per lesioni: il 51enne, professionista dal 1989 al 2005 con un palmares infinito in cui spiccano la vittoria di un Mondiale e di una ...