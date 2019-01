Ciclismo | Campionati Australiani 2019 | Michael Freiberg trionfa a sorpresa | battuti

oasport

(Di domenica 6 gennaio 2019) In Australia è già incominciata la stagione ciclistica, oggi si sono disputati iNazionali a Buninyong (Victoria) su un circuito di 11,6 km da ripetersi per 16 volte (totale di 185,6 km, da scalare l’insidiosa salita del Monte Buninyong). Il 28enne, ex Campione del Mondo dell’omnium, hato battendo Chris Harper e Cameron Meyer in volata. L’atleta della Pro Racing Sunshine Coast è stato bravissimo a rientrare sui due compagni di fuga che avevano attaccato sull’ultima asperità, li ha raggiunti quando mancavano 800 metri al traguardo e poi li ha beffati grazie a un bellissimo sprint,ndo in maniera inattesa. Il pistard ha dato un grande dispiacere ai quotati avversari (tesserati rispettivamente per il Team BridgeLane e per la Mitchelton Scott). Quarto posto per Luke Durbridge (Mitchelton-Scott, a 1’23”), Dylan ...