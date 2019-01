Championship Stoke City: possibile cambio sulla panchina

lanotiziasportiva

(Di domenica 6 gennaio 2019) Lostarebbe pensando di esonerare Gary Rowett dopo la brutta prestazione offerta contro lo Shrewsbury Town (formazione di League One) nel terzo turno di FA Cup. I Potters, attualmente quattordicesimi in, hanno pareggiato 1-1 e andranno al replay. Il vantaggio dalla zona retrocessione è abbastanza consistente e la zona play off dista di 8 lunghezze.Come riporta la ‘BBC Sport’, l’ipotesi più credibile è quella dell’esonero per l’ex manager di Birmingham e Derby County . Per quanto concerne l’incarico di nuovo manager potrebbe essere sostituito da David Moyes, tecnico navigato e che in Premier ha guidato formazioni del calibro di Everton, Manchester United e West Ham.La Notizia Sportiva - Il web magazine sportivo.