Cenerentola film stasera in tv 6 gennaio: cast, trama, curiosità, streaming

cubemagazine

: Film Cenerentola - Stasera alle 21:05 su #Rai2 #staseraintv #FilmCenerentola - staseraintv_uno : Film Cenerentola - Stasera alle 21:05 su #Rai2 #staseraintv #FilmCenerentola - 24Reporter24 : News: (Cenerentola, cast, trama e curiosità del film con Lily James e Richard Madden) pubblicata suk sito Informazi… - biagioismylove : @xitsnaynay Sisi...tanto ???? ho iniziato a seguirlo quando ho visto il trono di spade e poi anche con i Medici e il film di Cenerentola ???? -

(Di domenica 6 gennaio 2019)è ilin tv domenica 62019 in onda in prima serata su Rai 2. Di seguito ecco scheda,, trailer dele dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:e scheda TITOLO ORIGINALE: Cinderella GENERE: Famiglia, Sentimentale ANNO: 2015 REGIA: Kenneth Branagh: Lily James, Hayley Atwell, Cate Blanchett, Richard Madden, Helena Bonham Carter, Stellan Skarsgård, Sophie McShera, Holliday Grainger, Derek Jacobi, Ben Chaplin, Nonso Anozie, Rob Brydon, Eloise Webb, Laurie Calvert DURATA: 112 Minutiin tv:Laracconta la celebre favola di. Ella è una bambina molto dolce che vive insieme al padre vedovo. Quando questi si risposa e muore improvvisamente, la ...