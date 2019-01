Castelvolturno capitale della mafia nigeriana | indaga anche l' FBI

Blastingnews

(Di domenica 6 gennaio 2019) Castel Volturno, in provincia di Caserta, e in generale il Litorale Domizio, sarebbe uno dei principali crocevia di traffici illeciti internazionali: droga, maorgani ed esseri umani. La, secondo un'indagine riportata dal quotidiano Il Messaggero, infatti farebbe arrivare in Italia, dall'Africa, persone (donne e bambini) destinate al mercato del sesso e, addirittura, al traffico di organi. All'indagine, avviata un paio di anni fa, partecipano diverse questure italiane el'FBI.L'indagine Tutto è iniziato nel 2017 quando la polizia di Caserta, Torino, Roma e Caserta, in collaborazione con il Federal Bureau of Investigation ha iniziato a seguire le tracce, alquanto sospette, di alcuni passaggi di denaro tra membri di alcune bande criminali nigeriane stanziate negli States (in particolar modo gli Eyes, i Vicking e i Black Axe). Analizzando i consistenti ...