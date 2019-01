Castel Volturno | auto si ribalta sulla Domitiana | coinvolta intera famiglia

Castel Volturno - non si ferma all'alt : arrestato dopo inseguimento - : Nel pomeriggio del 5 gennaio, gli agenti del commissariato di polizia di Pozzuoli e del Reparto prevenzione crimine hanno arrestato Antimo Ceparano, 45 anni, già sottoposto a libertà vigilata, per il ...

Castelvolturno e il traffico di organi 'Reni venduti a cinquemila euro' : A Castel Volturno la mafia nigeriana sguazza nel non-mondo dell'Africa trapiantata a forza, tollerata per forza e forzata dai pochi che hanno diritto di parola, azione e movimento. Per il resto, da ...

Castel Volturno - indagini dell'FBI e della Polizia su traffico di organi e prostituzione : Un clamorosa inchiesta è partita in Campania riguardo ad un presunto giro internazionale di prostituzione e traffico di organi. Lo riportano i più importanti media nazionali. Delle indagini si sta occupando la Polizia nostrana, insieme agli agenti della FBI (Federal Bureau of Investigation). Secondo gli inquirenti, la zona del litorale campano sarebbe ormai da tempo al centro di un assurdo traffico di essere umani. Questi provengono in ...

Castel Volturno - Trovato con la cocaina in via Della Robbia - ai domiciliari : 10:22:14 I Carabinieri Della Stazione di CASTEL VOLTURNO, in via Della Robbia di quel centro, hanno proceduto all'arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, di Carandente ...

Jova Beach Party - Lorenzo live a luglio a Castel Volturno : «Il primo ricordo cosciente della mia vita è la sera che guardai la tv quasi 50 anni fa lo sbarco sulla luna, avevo 3 anni e il mio primo ricordo è la luna, la luna è la...

Napoli - Ancelotti ha scelto la formazione anti-Chievo : le ultime da Castelvolturno : La partita del “San Paolo” tra Napoli e Chievo ha tutti i connotati di un impegno abbastanza complicato e decisivo per entrambe le squadre. Da un lato i veronesi, che hanno appena cambiato allenatore e potrebbero ritrovare gli stimoli mancati in questa prima parte di stagione; dall’altro i partenopei, in un ottimo stato di forma, alla ricerca di punti per non perdere terreno dalla Juventus. Ancelotti dovrebbe aver sciolto ...

Infortunio Verdi - nuovo stop per l’attaccante del Napoli : le ultime da Castelvolturno : Infortunio Verdi – Si ferma ancora l’attaccante del Napoli Simone Verdi. L’ex Bologna era appena rientrato da un altro Infortunio e sembrava poter trovare spazio nel prossimo ciclo di partite, mentre adesso il nuovo problema fisico lo terrà sicuramente fuori dal match interno contro il Chievo. Nei prossimi giorni verranno effettuati esami più approfonditi, ma il rischio è che Verdi rimanga fuori due settimane per la ...

Il vizio della speranza - se Castel Volturno ricorda Blade Runner : Appena Il vizio della speranza finisce c’è la sensazione di aver visto qualcosa di diverso dalla media, un film che abbia tutte le tipiche caratteristiche del cinema italiano ma che ne rifiuti i tratti peggiori, quelli più approssimativi, quella forma di acuta banalità che non si può imputare ad altro se non alla pigrizia. La pigrizia di non immaginare scenari diversi dal solito, di non immaginare personaggi che non siano riconducibili ai ...

De Angelis racconta Castel Volturno à la Kusturica (ma col cattolicesimo) : “Il vizio della speranza” Ti è venuta questa stronzata della speranza Addirittura Kusturica nel titolo. Quasi doverosamente, aggiungiamo. “Il vizio della speranza” è un film vero. Ci sarebbe da dividersi e scannarsi sul finale che il regista a fine proiezione al Modernissimo (nemmeno alle presentazioni lasciano scorrere i titoli di coda senza accendere le luci) spiega con un intento politico: provare a cambiare la propria vita senza cambiare ...