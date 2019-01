Caos trivelle | i cittadini incalzano il Governo - Costa | ' Mai firmato autorizzazioni' | ma

tgcom24.mediaset

: Trivelle nello Ionio, è caos. Di Maio autorizza e Costa precisa: 'Mai firmato, mai lo farò' - eziomauro : Trivelle nello Ionio, è caos. Di Maio autorizza e Costa precisa: 'Mai firmato, mai lo farò' - CGlonfoni : RT @Miti_Vigliero: Trivelle nello Ionio, è caos. Di Maio autorizza e Costa precisa: 'Mai firmato, mai lo farò' - pinolongobardi : Trivelle nello Ionio, è caos. Di Maio autorizza e Costa precisa: 'Mai firmato, mai lo farò' -

(Di domenica 6 gennaio 2019) La questione ambientale, a partire dal no alle, al gasdotto tap in Puglia e alla tav Torino-Lione, era stata un cavallo di battaglia della campagna elettorale dei Cinque Stelle. In prima fila,...