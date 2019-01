Calciomercato Parma | Juraj Kucka ad un passo | i dettagli

Calciomercato Parma - ecco il vice-Inglese : Calciomercato Parma – Il Parma ha disputato fino al momento una stagione molto importante, la squadra di D’Aversa si candida ad essere grande protagonista fino al termine del campionato, l’obiettivo è quello di conquistare l’Europa League, per questo motivo la dirigenza si sta muovendo con insistenza sul mercato e ha chiuso già un doppio colpo, è fatta infatti per il difensore Caceres ed il centrocampista Kucka. ...

Calciomercato Palermo : interesse per Gori del Frosinone. Anche il Parma su Rispoli : A rilanciare l'ipotesi è il Corriere dello Sport, che riporta come Anche i rosanero si siano accodati alle tante squadre interessate al giocatore , rientrato da un infortunio alla spalla e con sole 4 ...

Le bombe di Calciomercato - colpi di Parma ed Udinese : il Bologna è scatenato - innesti di Genoa e Samp [DETTAGLI] : E’ stata una giornata caldissima per quanto riguarda il calciomercato. Torna in corsa l’attaccante Mario Balotelli dopo la rottura con il Nizza ma salta il ritorno in Italia, peccato per i club di Serie A che hanno deciso di non dare fiducia ad un calciatore di grande talento anche però a causa dell’elevato ingaggio. Torna in Italia invece un altro attaccante, stiamo parlando di Stefano Okaka, nelle ultime ore accordo totale ...

Calciomercato Parma - Faggiano allo scoperto sulle trattative : Calciomercato Parma – “Rog al Parma? Rog e’ un giocatore che avevamo richiesto anche questa estate. Credo che lo vogliano tutti. Per noi non e’ facile competere con Schalke e Fiorentina. Noi siamo alla finestra. Ci sono contatti, ma non ci siamo dati una scadenza o una data”. Sono le dichiarazioni ds del Parma, Daniele Faggiano, ai microfoni di “Un Calcio Alla Radio”, su Radio CRC Targato Italia. ...

Calciomercato Parma - Faggiano dà le percentuali : Rog e Caceres - la situazione : Calciomercato Parma, Rog e Caceres potrebbero essere due acquisti del club ducale nella finestra invernale di mercato: il punto “Rog al Parma? E’ un giocatore che avevamo richiesto anche questa estate. Credo che lo vogliano tutti. Per noi non è facile competere con Shalke e Fiorentina. Noi siamo alla finestra. Ci sono contatti, ma non ci siamo dati una scadenza o una data“. Sono le parole di Daniele Faggiano, direttore ...

Calciomercato - le bombe nella notte : nuova squadra per Balotelli - colpi di Udinese e Parma : Il Calciomercato sta già regalando emozioni, la sessione invernale è da poco iniziata ma sono stati già piazzati i primi importanti colpi. Torna in corsa l’attaccante Mario Balotelli dopo la rottura con il Nizza ma salta il ritorno in Italia, peccato per i club di Serie A che hanno deciso di non dare fiducia ad un calciatore di grande talento anche però a causa dell’elevato ingaggio. Torna in Italia invece un altro attaccante, ...

Calciomercato Serie A – Colpo Okaka per l’Udinese! Parma vicino a Caceres - visite mediche per Viviano alla Spal : Apre il Calciomercato invernale in Serie A e i club mettono a segno i primi colpi: l’Udinese prende Okaka dal Watford, il Parma è vicinissimo all’acquisto di Caceres, Viviano svolge le visite mediche con la Spal Giovedì 3 gennaio, il conto alla rovescia è finito: il Calciomercato invernale della Serie A apre finalmente i battenti! Non solo le big al centro della scena, ma anche le medio piccole subito molto attive con i primi colpi ...

Calciomercato Parma - i possibili acquisti e cessioni di gennaio. Doppia sfida con la Spal per Basta e Caceres - in uscita molte richieste dalla B : Dodicesimo nella classifica di Serie A, il Parma si sta dimostrando particolarmente attivo sul mercato al fine di portare a termine la stagione con un certo agio. Il discorso riguarda sia le operazioni in entrata che quelle in uscita. Per quel che concerne i possibili arrivi, non dispiacerebbe l’idea Romain Alessandrini, esterno mancino d’attacco francese attualmente ai Los Angeles Galaxy, in Major League Soccer. Piace anche il serbo ...

Calciomercato Parma - Faggiano allo scoperto su Rog : Calciomercato Parma – “Rog in prestito? Io con Giuntoli mi sento spesso, ma di mercato non abbiamo parlato, pure per rispetto della mia squadra”. Sono le parole riportata a Radio CRC da Daniele Faggiano, direttore sportivo del Parma. “Campionato già chiuso? Io penso al mio campionato e non posso guardare agli altri. Non posso negare che la Juve ha un altro passo rispetto alle altre”, ha aggiunto. Ancora su Rog, il ...

Calciomercato Parma - continua l’asse col Napoli : nuovo affare a gennaio : Calciomercato Parma, D’Aversa avrebbe chiesto un calciatore di sostanza per la mediana che potrebbe arrivare proprio dal Napoli Calciomercato Parma, il club ducale è in trattativa per un nuovo affare con il Napoli. Dopo Sepe, Inglese e Cicireti, secondo quanto rivelato da Skysport il Parma avrebbe chiesto ai partenopei il centrocampista Rog. D’Aversa avrebbe chiesto un calciatore di sostanza per la mediana, il profilo di Rog è ...

Calciomercato Parma - possibile il grande colpo a gennaio : Faggiano non smentisce : L’infortunio di Grassi, che ormai ha praticamente finito la stagione, e l’ormai declassamento di Stulac a una riserva impongono al Parma di reperire un centrocampista nell’ormai imminente sessione di mercato. Le voci recenti hanno associato ai crociati l’ex Inter e Lazio Hernanes, che potrebbe risultare un gran colpo per la squadra di D’Aversa. In merito al brasiliano, attualmente in forza all’Hebei ...

Calciomercato Parma - Faggiano fa sognare i tifosi gialloblù : il ds prepara un colpo da urlo : Il direttore sportivo del Parma non ha chiuso la porta ad un eventuale arrivo di Hernanes, confermando l’esistenza di una trattativa Il Parma sulle tracce di Hernanes, a confermarlo è stato il direttore sportivo Faggiano. Il dirigente gialloblù ha sottolineato l’esistenza della trattativa, non chiudendo la porta ad un eventuale ritorno in Italia del brasiliano, attualmente in forza all’Hebei Fortune in Cina. Interrogato ...

