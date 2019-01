CALCIOMERCATO Manchester United: priorità al difensore per gennaio. Solskjaer pensa a Milenkovic

lanotiziasportiva

(Di domenica 6 gennaio 2019)Milenkovic / Secondo il ‘Sun’, Ole Gunnaravrebbe chiesto al club d’individuare uncentrale affidabile in vista del rinnovamento della rosa per la prossima stagione. I nomi in uscita per il mese di giugno sono quelli di Phil Jones, Antonio Valencia, Juan Mata, Ander Herrera e David De Gea, mentre apotrebbero lasciare Old Trafford Darmian e Fellaini.Al momento Napoli e Roma non sembrano intenzionate a lasciar partire Koulibaly e Manolas ed è per questo che loavrebbe virato nelle ultime ore la sua attenzione sul serbo Nikola Milenkovic, 21ennedella Fiorentina. Il costo dell’operazione? Secondo il Sun l’affare potrebbe concludersi per una cifra trai i 40 e i 50 milioni di euro ma i Red Devils dovranno battere la concorrenza di Juventus e Atletico Madrid per assicurarselo.The ...