Calciomercato Lazio | la bomba dalla Spagna | “il nome per l’attacco”

Calciomercato NAPOLI/ Ultime notizie : la Lazio piomba su Hysaj : CALCIOMERCATO NAPOLI. Ultime notizie: Manuel Lazzari se parte Hysaj, Kouamè sempre più vicino. Il punto sulle trattative degli azzurri al 06.01.19.

Calciomercato Lazio - Piazon obiettivo concreto : le ultime : Calciomercato Lazio – Quello che chiede Inzaghi a Tare è una squadra rinforzata in vista della seconda parte di stagione. Il ds della Lazio, con l’aiuto di Lotito, vuole accontentare il tecnico biancoceleste che, adesso, vuole lottare fino alla fine per un posto in Champions. La Champions League è ormai un obiettivo da raggiungere […] L'articolo Calciomercato Lazio, Piazon obiettivo concreto: le ultime proviene da Serie ...

Calciomercato Lazio - l'agente di Milinkovic-Savic : 'A gennaio resta al 100%. Tante offerte - ma a Roma è felice' : Puntuali, ad ogni sessione di mercato, si susseguono le voci sul futuro di Sergej Milinkovic-Savic . Pezzo pregiato della scuderia Lotito, ambito da molte squadre europee. Ancora una volta tocca al ...

Calciomercato Lazio - ciao Darmian. Piazon : ci siamo quasi : Calciomercato Lazio – Quello che chiede Inzaghi a Tare è una squadra rinforzata in vista della seconda parte di stagione. Il ds della Lazio, con l’aiuto di Lotito, vuole accontentare il tecnico biancoceleste che, adesso, vuole lottare fino alla fine per un posto in Champions. La Champions League è ormai un obiettivo da raggiungere […] L'articolo Calciomercato Lazio, ciao Darmian. Piazon: ci siamo quasi proviene da Serie ...

Calciomercato Lazio - sfumato Darmian. Piazon è più vicino : Calciomercato Lazio – Quello che chiede Inzaghi a Tare è una squadra rinforzata in vista della seconda parte di stagione. Il ds della Lazio, con l’aiuto di Lotito, vuole accontentare il tecnico biancoceleste che, adesso, vuole lottare fino alla fine per un posto in Champions. La Champions League è ormai un obiettivo da raggiungere […] L'articolo Calciomercato Lazio, sfumato Darmian. Piazon è più vicino proviene da Serie ...

Il Calciomercato oggi – Lazio scatenata - il colpo della Juventus : Il calciomercato oggi – La Lazio sta disputando una stagione positiva e punta a conquistare la qualificazione in Champions League, obiettivo alla portata considerando la forza dell’organico. Prende il via il mercato di gennaio e sono in arrivo alcuni movimenti in entrata ed uscita, sono diversi i calciatori pronti a lasciare la Capitale, da Basta a Caceres fino a Patric, con la valigia in mano anche il centrocampista Murgia. Ed in ...

Calciomercato Lazio - si tenta il colpo Robben : anche i bookie aprono uno spiraglio : La Lazio sta disputando una stagione molto importante ed adesso è alla ricerca di rinforzi per il mercato di gennaio per completare la rosa. Nelle ultime ore novità importante, l’olandese Robben figura nella lista degli svincolati di lusso per la prossima stagione e l’ipotesi di vedere l’esterno olandese con la maglia biancoceleste viene sempre più presa in considerazione dai bookmaker. In particolar modo gli analisti ...

Calciomercato Lazio - Darmian si allontana : ecco il nuovo obiettivo : Calciomercato Lazio – Quello che chiede Inzaghi a Tare è una squadra rinforzata in vista della seconda parte di stagione. Il ds della Lazio, con l’aiuto di Lotito, vuole accontentare il tecnico biancoceleste che, adesso, vuole lottare fino alla fine per un posto in Champions. La Champions League è ormai un obiettivo da raggiungere per […] L'articolo Calciomercato Lazio, Darmian si allontana: ecco il nuovo obiettivo proviene da ...

Calciomercato Lazio - affare in ballo con la Sampdoria : Calciomercato Lazio – La Lazio sta disputando una stagione positiva e punta a conquistare la qualificazione in Champions League, obiettivo alla portata considerando la forza dell’organico. Prende il via il mercato di gennaio e sono in arrivo alcuni movimenti in entrata ed uscita, sono diversi i calciatori pronti a lasciare la Capitale, da Basta a Caceres fino a Patric, con la valigia in mano anche il centrocampista Murgia. Ed ...

Calciomercato : Zappacosta verso la Lazio : In casa Lazio, alla vigilia dell'inizio della sessione invernale di Calciomercato, si cerca un esterno destro di difesa. Il primo nome della lista di Tare è quello di Davide Zappacosta. Il classe '92 è ai margini del progetto tecnico di Sarri, il quale, dall'inizio della stagione, gli ha concesso pochissimo spazio. Costo dell'operazione Il cartellino del giocatore di Sora si aggira sui 18 milioni di euro, cifra fuori dalle casse biancocelesti: ...

Calciomercato Lazio - Tare sonda la pista Filipe Luis : Calciomercato Lazio, Filipe Luis è finito nel mirino di Tare in vista della prossima stagione: le ultime novità Calciomercato Lazio, il ds del club Igli Tare, sta dando un’occhiata alla lista dei calciatori in scadenza di contratto, alla ricerca di qualche affare in vista dell’estate 2019. Secondo quanto rivelato dagli spagnoli di AS, la Lazio avrebbe messo gli occhi sull’esterno difensivo dell’Atletico ...

Calciomercato Lazio - i possibili acquisti e cessioni di gennaio. Zappacosta e Wesley nel mirino - Caceres e Basta verso l’addio : Nel Calciomercato di gennaio la priorità della Lazio sarà quella di smaltire gli esuberi, per provare poi a piazzare qualche colpo mirato nei reparti carenti. Tra i nomi in uscita troviamo quelli di Caceres e Basta, entrambi in scadenza di contratto e ormai fuori dai piani tecnici di Inzaghi. L’uruguayano ha diverse proposte dall’Inghilterra, mentre il serbo dovrebbe restare in Serie A. Già ai dettagli invece l’operazione che porterà il giovane ...

Il Calciomercato del giorno – Nuovo centrocampista per Milan e Fiorentina - la bomba sulla Lazio : Il calciomercato del giorno – La Fiorentina piazza il primo colpo del mercato di gennaio: il club viola ha annunciato l’acquisto dell’attaccante colombiano Luis Fernando Muriel proveniente dal Siviglia, ex Udinese e Samp. Il calciatore è atteso Firenze già domani per le visite mediche, accordo raggiunto in prestito con diritto di riscatto fissato ad una cifra intorno ai 13-14 milioni di euro, superata la concorrenza del Milan. Muriel ...

Calciomercato Lazio - la bomba dalla Spagna ed il nome per il ruolo di terzino : Calciomercato Lazio – Stagione fino al momento molto positiva per la Lazio, la squadra di Simone Inzaghi è reduce dal pareggio in rimonta contro il Torino e si candida a lottare fino alla fine per la qualificazione in Champions League. Nel frattempo la dirigenza biancoceleste è al lavoro per rinforzare la rosa, bomba dalla Spagna. Secondo quanto riporta As Filipe Luis, terzino sinistro e senatore dell’Atletico Madrid ha ormai ...