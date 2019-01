Calciomercato Juventus Ultime notizie | anche Sturaro per sbloccare Romero | si chiude

Calciomercato Juventus - Jordi Alba nuovo obiettivo per la fascia : ... che avrebbe cominciato un'opera di convincimento per far capire al terzino sinistro quanto il suo apporto sia fondamentale nell'economia di squadra. La Juventus però può mettere davanti al ragazzo ...

Calciomercato JUVENTUS/ Ultime notizie : Benatia spinge per la cessione al Milan ma per la dirigenza... : CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie 6 gennaio 2019: Benatia spinge per la sua cessione al Milan, destinazione gradita, ma per i bianconeri è incedibile.

Pjaca alla Juventus/ Calciomercato - ultime notizie : i bianconeri pronti a richiamarlo dalla Fiorentina : Pjaca alla Juventus, Calciomercato, ultime notizie: i bianconeri pronti a richiamarlo dalla Fiorentina. Per il croato si muove anche il Fulham.

Calciomercato Juventus : per De Ligt si inserisce il PSG : Calciomercato Juventus, AUMENTANO I CLUB PER DE Ligt- C’è chi dice che la Juventus sia in pole position per il giocatore, chi afferma che sia invece il Barcellona il club in vantaggio per l’olandese. Ora, nella corsa a De Ligt, sembra essersi inserito con forza anche il PSG. I francesi si gettano sul giovane dell’Ajax, […] L'articolo Calciomercato Juventus: per De Ligt si inserisce il PSG proviene da Serie A News Calcio - ...

Calciomercato Juventus - offerta del PSG per Mandzukic ma lui potrebbe rinnovare (RUMORS) : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus, che sta cercando un centrocampista di qualità in questa sessione invernale. Ma in particolare, Andrea Agnelli e Fabio Paratici stanno lavorando già per la prossima stagione: i due sono infatti molto attivi per l'acquisto di Aaron Ramsey, forte centrocampista gallese che milita nelle fila dell'Arsenal. Ramsey ha trent'anni ed è un calciatore che piace moltissimo al tecnico ...

Calciomercato Juventus - Pjanic potrebbe essere ceduto a fine stagione (RUMOURS) : Sono ore molto calde per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Il club bianconero sta cercando un centrocampista di spessore e sta trattando Aaron Ramsey, talentuoso giocatore che milita nelle fila dell'Arsenal. Sul gallese ci sono anche altre squadre, ma il club bianconero è in netto vantaggio. La dirigenza della Juventus, infatti, avrebbe trovato l'accordo con il centrocampista gallese, che si libererà a parametro zero a fine ...

LIVE Calciomercato oggi - trattative 5 gennaio in DIRETTA : Napoli - Kouamé è vicino. Inter-Godin - quasi fatta. Juventus-Ramsey ai dettagli : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale (oggi sabato 5 gennaio). La finestra di riparazione è incominciata a spron battuto e sono già arrivati i primi colpi importanti, l’Inter è scatenata e ha siglato un biennale con Godin ma è anche sulle tracce di Branzao e Lincoln, due baby fenomeni brasiliani. La Juventus è alle strette finali per accaparrarsi le prestazioni di Ramsey che dovrebbe arrivare in estate, tutte ...

Calciomercato Juventus - Mandzukic a vita : pronto il rinnovo : Per le ultime notizie sul Calciomercato Juventus Clicca Qui! Paratici e Nedved sono decisi a blindare Mandzukic , che come scrive il 'Corriere dello Sport' potrebbe prolungare fino al giugno 2022 . ...

Calciomercato Juventus - De Ligt obiettivo del PSG : bianconeri tranquilli : ... LIVE E ON DEMAND Il pressing della 'Vecchia Signora' è noto, così come quello del PSG che sarebbe pronto a compiere una follia dal punto di vista economico: secondo il 'Corriere dello Sport', i ...

Calciomercato - Juventus molla Trincão : Inter sempre in corsa : Novità importanti sul futuro del giovane attaccante dello Sporting Braga Juventus Inter TRINCAO / Frenata improvvisa per la Juventus in merito all'affare Trincão . Secondo 'Rai Sport', il club bianconero sarebbe intenzionato a mollare la pista che porta al baby attaccante portoghese dopo l'incontro a Dubai tra l'agente Mendes e il Ds Paratici. La Juve avrebbero proposto il ...

Calciomercato Juventus : Top&Flop della sessione invernale : Luca Toni arriva a parametro zero nel gennaio del 2011, è stato campione del mondo con l'Italia, ha vinto la Scarpa d'Oro e la classifica cannonieri in Serie A e Bundesliga, è tornato in Italia da un ...

Calciomercato Juventus - i bianconeri sognano il super colpo Mbappé (RUMORS) : Sono ore molto calde per il Calciomercato della Juventus che sta cercando di acquistare un centrocampista di spessore in questa finestra invernale. Il nome piu' caldo è quello di Aaron Ramsey, centrocampista gallese dell'Arsenal che piace moltissimo al tecnico Massimiliano Allegri per la sua duttilità. Il giocatore potrebbe arrivare già a gennaio, dal momento che la Juventus avrebbe trovato con lui un accordo per un contratto da sei milioni e ...

Calciomercato Juventus - Paratici in pressing su Trincao : Trincao Juventus – Si fa sempre più insistente il pressing della Juventus per portare in bianconero Aaron Ramsey. Il 28enne centrocampista gallese è in scadenza di contratto con l’Arsenal e i bianconeri hanno offerto al giocatore un contratto quinquennale da 6 milioni e mezzo a stagione più i bonus che variano a seconda delle presenze […] L'articolo Calciomercato Juventus, Paratici in pressing su Trincao proviene da Serie A ...