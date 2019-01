Calciomercato Inter | Godin mette alla porta Skriniar? Gli scenari

Calciomercato Inter - affari a costo zero : dopo Godin - Marotta punta Martial e Mangala : Come si risponde ai grandi club pieni di top player che dominano in Europa? Semplice, soffinadoglieli a fine contratto, quando il loro ciclo è terminato o vogliono sperimentare nuove realtà calcistiche. È la strategia adottata - da tempo, ormai - dai maggior club italiani che puntano a profili Inter

LIVE Calciomercato oggi (6 gennaio) in DIRETTA : Inter su Barella - la Lazio sogna Malcolm - Juventus vicina a Romero : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di questo 6 gennaio in cui le operazioni e le trattative viaggeranno a ritmo frenetico. Scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto in questo avvio della finestra invernale che si chiuderà il 31 gennaio. Anche se tutti i giocatori sono in vacanza, i dirigenti e procuratori sono già ampiamente in azione per imbastire le prime trattative ...

Calciomercato Inter - Lele Adani spiega chi è Diego Godin : Leadership naturale Così Adani su Sky Sport: "Per parlare di Godin, detto El Flaco, dobbiamo dire tre cose". Partiamo con la prima: "Sei diventi il capitano dell'Uruguay ed erediti la fascia di ...

Calciomercato Inter - Marotta scatenato : un colpo ‘Over’ ed un nuovo centrocampista : Calciomercato Inter – L’Inter e soprattutto Marotta fa sul serio in vista della prossima stagione, la dirigenza sta lavorando anche per gennaio ma non sono previsti grossi colpi. Discorso completamente diverso invece per giugno dove i nerazzurri hanno già chiuso l’accordo con Godin, un difensore di grande esperienza e qualità che aumenterà sicuramente il livello della squadra. E non è di certo finito, secondo quanto ...

Il Calciomercato oggi – Il colpo dell’Inter e la bomba dall’Inghilterra sul Milan : Il calciomercato oggi – Marotta al lavoro per il presente e per il futuro. Difficile aspettarsi movimenti di rilievo in casa Inter per il mercato di gennaio, discorso diverso invece per quanto riguarda la prossima stagione. Ed i nerazzurri hanno piazzato un colpo veramente importante sia dal punto di vista economico ma anche tecnico. Dopo l’innesto a zero di De Vrij arriva in nerazzurro un altro difensore di alto livello, di ...

Calciomercato Inter - offerte per Miranda dalla Cina : Joao Miranda potrebbe partire già in questa sessione di Calciomercato: il difensore brasiliano potrebbe essere allettato da offerte cinesi Joao Miranda potrebbe dire addio all’Inter prima di fine gennaio. Approfittando della sessione invernale di Calciomercato, il difensore brasiliano potrebbe volare verso mete a lui congeniali. Dopo il rifiuto del calciatore alle offerte arrivate dagli Emirati Arabi e dal Brasile, secondo fonti Sky, ...

Calciomercato Inter - Ranocchia verso la Spagna : il Villareal si fa sotto : Andrea Ranocchia in questa sessione di mercato potrebbe approdare al Villareal: le indiscrezioni dalla Spagna vogliono il difensore dell’Inter verso il club allenato da Luis García Plaza Andrea Ranocchia non trova lo spazio che vorrebbe all’Inter e per questo non sorprenderebbe un suo addio ai nerazzurri già in questa sessione di mercato. Al difensore italiano, come si legge sul Mundo Deportivo, è Interessato il Villareal, che ...

Calciomercato Inter - Barella rischia di finire a una big della Premier League : Calciomercato Inter – Sono giorni di lavoro intenso questi per Beppe Marotta. L’amministratore delegato dell’area sport dell’Inter è infatti impegnato come tanti suoi colleghi sul Calciomercato per cercare di rinforzare la squadra per cui lavora. A differenza di molti di essi, però, il dirigente del club nerazzurro non è impegnato tanto per cercare innesti per […] L'articolo Calciomercato Inter, Barella rischia di ...

Calciomercato Inter : Simeone ha parlato di Godin : CALCIOMERCATO INTER Simeone Godin / Manca solo l’ufficialità, ma Godin con molte probabilità sarà un nuovo difensore dell’INTER a partire dal mese di giugno.Per il club nerazzurro si tratta di un’operazione a parametro zero che va a sommarsi con quelle realizzate nella scorsa sessione di mercato invernale, quando Piero Ausilio riuscì ad assicurarsi Stephan de Vrij e Asamoah.Il difensore 33enne dell’Atletico Madrid e ...

LIVE Calciomercato oggi - trattative 5 gennaio in DIRETTA : Napoli - Kouamé è vicino. Inter-Godin - quasi fatta. Pepe al Monaco : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale (oggi sabato 5 gennaio). La finestra di riparazione è incominciata a spron battuto e sono già arrivati i primi colpi importanti, l’Inter è scatenata e ha siglato un biennale con Godin ma è anche sulle tracce di Branzao e Lincoln, due baby fenomeni brasiliani. La Juventus è alle strette finali per accaparrarsi le prestazioni di Ramsey che dovrebbe arrivare in estate, tutte ...

Calciomercato Inter - si riapre la pista Candreva-West Ham : MILANO - Il West Ham , dopo l'Interesse estivo, ripensa ad Antonio Candreva . Oltremanica, per l'esterno nerazzurro che in questa stagione viene utilizzato con il contagocce da Luciano Spalletti , se ...

Calciomercato Inter - Simeone su Godin : 'Lui e l'Atletico Madrid stanno cercando una soluzione' : I Colchoneros l'hanno preso dal Villarreal facendolo diventare uno dei migliori centrali del mondo, ora c'è l'Inter. Intervenuto in sala stampa prima della sfida contro il Siviglia, il Cholito ...