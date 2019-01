Calciomercato | due club di Serie A su Falcinelli | il Bologna pronto a cedere il

Calciomercato Genoa - Perinetti sul futuro di Kouamé : 'A gennaio non si muove. Su di lui Napoli e due squadre di Premier' : Piatek, Kouamé, Romero. Pezzi pregiati del Genoa , che a gennaio non lasceranno Marassi. Parola del dg rossoblù Giorgio Perinetti, che in un'intervista a Radio CRC ha parlato del futuro dei tre ...

Calciomercato Genoa - tre nomi per due acquisti a centrocampo : i dettagli : Calciomercato Genoa, il presidente Preziosi si sta muovendo sotto traccia per rafforzare la rosa del Grifone in vista della seconda parte di stagione Calciomercato Genoa, la società del presidente Preziosi è sempre una delle più attive nella sessione invernale ed anche quest’anno non starà certo a guardare, come annunciato dal sito ufficiale del club che ha ‘promesso’ acquisti. In queste ore infatti, il Grifone è alla ...

Calciomercato Roma - rifiutate due offerte dell’Arsenal per Under : Calciomercato Roma, Under NON SI MUOVE- Nonostante le basse temperature, sarà un gennaio particolarmente caldo in casa Roma. In ottica mercato, infatti, i giallorossi avranno molto di che lavorare, con Monchi super impegnato a regalare dei rinforzi a Di Francesco per la seconda parte di stagione. Fin qui i nuovi non hanno reso secondo le […] L'articolo Calciomercato Roma, rifiutate due offerte dell’Arsenal per Under proviene da Serie ...

Calciomercato INTER/ Ultime notizie : si cerca anche Anderson della Sampdoria - ma è duello con la Juventus : CALCIOMERCATO INTER, Ultime notizie 2 gennaio. Si cercano rinforzi in difesa: nel mirino anche il giovane Andersen della Sampdoria, ma la c'è anche la Juve.

Calciomercato - Juve-Inter - che duelli : per Romero è asta - Allegri aspetta il sì di Todibo : Cristian Romero, 20 anni, e Jean-Clair Todibo, 19 . Lapresse-Afp Tempo di mercato, tempo di nuovi duelli tra Juventus e Inter. Se sul campo i bianconeri stanno dimostrando di non avere rivali, almeno ...

Calciomercato Genoa - Preziosi scatenato : due colpi ad un passo - ma occhio alla cessione di Sandro : Calciomercato Genoa, Preziosi sta vagliando alcune piste in entrata molto interessanti: tutti i dettagli sulle mosse del Grifone Il Genoa si sta muovendo sul mercato, diverse le piste sondate dal presidente Preziosi per rafforzare la squadra da mettere a disposizione di Prandelli in vista della seconda parte di stagione. Secondo quanto rivela stamane la Gazzetta dello sport, il Grifone sarebbe in procinto di mettere a segno un doppio ...

Calciomercato Juvenuts - Il futuro di Benatia e due colpi a zero per l'estate : ecco la situazione : La Juventus si muove con largo anticipo in vista del mercato estivo: si studiano le soluzioni per arrivare a Ramsey e Todibo a parametro zero La Juventus è una squadra maestra nel preparare con largo ...

Calciomercato Bologna - chiusi due super colpi : ecco come cambia l’11 [FOTO] : 1/14 Massimo Paolone/LaPresse ...

Calciomercato Bologna - boom per gennaio : i primi due colpi vanno in porto : Calciomercato Bologna, il patron Saputo è pronto a metter mano al portafogli dopo l’inizio di stagione non positivo Roberto Soriano e Nicola Sansone saranno, secondo Skysport, i primi due acquisti del mercato di gennaio del Bologna. La squadra di Pippo Inzaghi, che sarà riconfermato anche dopo la sconfitta di Napoli, subirà un notevole scossone dal mercato, con diversi acquisti in arrivo. Sansone per l’attacco e Soriano per il ...

Calciomercato Milan - due offerte dalla Bundesliga per Calhanoglu : La stagione di Hakan Calhanoglu e, più in generale, del Milan non sta andando secondo le previsioni. Per il centrocampista, comunque, non mancano gli estimatori in Bundesliga, dove ha vestito le maglie di Amburgo e Bayer Leverkusen. Secondo tuttomercatoweb.com il Lipsia avrebbe presentato un’offerta di 15 milioni al Milan per il turco, seguito anche dallo Schalke 04. Il club rossonero, però, chiede almeno 20 milioni per il numero 10 ...

Calciomercato Barcellona - in arrivo due rinforzi per il centrocampo : Trovato l’accordo con Adrien Rabiot, non si ferma il mercato del Barcellona, che adesso vuole chiudere per un altro centrocampista: Frenkie de Jong. Stando ai media spagnoli, il 21enne sarebbe il principale obiettivo della dirigenza blaugrana, che vuole dare solidità a una mediana messa in ginocchio dagli infortuni. Secondo Mundo Deportivo, i catalani hanno già indirizzato l’offerta all’Ajax e al giocatore, entusiasta ...

Calciomercato Inter - Marotta già in aria derby : ingaggia un duello serrato col Milan : Calciomercato Inter, Beppe Marotta sta lavorando ad un acquisto di spessore per il centrocampo, ma occhio al Milan che fa concorrenza… Calciomercato Inter, Beppe Marotta al lavoro per rafforzare la rosa di Spalletti. Il neo arrivato in casa nerazzurra, intende aggiungere alla rosa un centrocampista, sempre dando un’attenta occhiata ai conti ed al Fair Play finanziario. In tal senso, ideale potrebbe essere l’innesto di un ...

Calciomercato Bologna - dialogo Bigon-Paratici : sul tavolo due nomi : Potrebbero arrivare dalla Juventus i primi due rinforzi di gennaio per il Bologna. Dopo aver momentaneamente confermato Inzaghi sulla panchina dei felsinei, il presidente Saputo ha affermato che investirà nel mercato per scongiurare il pericolo della retrocessione in Serie B. Si è già messo all’opera il ds Bigon che, secondo quanto scrive il Corriere di Torino, si sarebbe incontrato con Fabio Paratici, l’uomo mercato della ...