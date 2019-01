Calciomercato Cagliari | ecco l’innesto salvezza | così cambia l’11 FOTO ...

Calciomercato Cagliari - la Cremonese di Rastelli su Pisacane : Cagliari - Fabio Pisacane resta un giocatore al momento incedibile per il Cagliari . Ma il fatto che il suo contratto sia in scadenza e che ancora non siano arrivati segnali di rinnovo da parte della ...

Cagliari - Nicolò Barella ed il Calciomercato : 'Non cambierò squadra per soldi - ma per ambizione' : Non sono impermeabile, però so che in questo mondo nessuno ti regala nulla, devi conquistarti tutto. Se ci sono società interessate a me vuol dire che sto facendo bene il mio lavoro. Non cambierò ...

Cagliari - Nicolò Barella ed il Calciomercato : “che sia da stimolo” : Cagliari, Nicolò Barella è stato accostato al Napoli nella finestra di calciomercato invernale: il calciatore ha parlato di tali voci Nicolò Barella è uno dei calciatori più citati nelle ultime ore in ambito di calciomercato. L’interesse del napoli per il calcaitore del Cagliari si sta facendo sempre più insistente ed il calciatore ha risposto a tali voci parlando ai microfoni de La Nuova Sardegna: “Sono uno stimolo. Non ho mai ...

Calciomercato Cagliari - Maran preme per Birsa : Cagliari - Non sarà una trattativa facile, ma il Cagliari ci proverà seriamente. Dopo l'infortunio che ha praticamente chiuso in anticipo la stagione di Lucas Castro , Maran cerca un altro ...

Calciomercato Udinese - tutti i nomi in entrata : trattativa con il Cagliari : Calciomercato Udinese – Stagione fino al momento altalenante in casa Udinese, il club bianconero è però in grande ripresa dopo l’arrivo in panchina di Davide Nicola e punta ad allontanarsi dalla zona retrocessione. La pausa del campionato serve per ricaricare le batterie in casa bianconera con l’obiettivo di farsi trovare pronti alla ripresa. Nel frattempo la dirigenza si muove sul mercato, è fatta per l’arrivo in ...

Calciomercato Napoli - importante offerta con contropartite al Cagliari per Barella : Calciomercato Napoli – Il Napoli al lavoro per rinforzare la rosa, la squadra di Carlo Ancelotti sta disputando una stagione molto importante ed è l’unica squadra in grado di competere con la Juventus per la vittoria dello scudetto. Nel frattempo la dirigenza si muove per gennaio ma anche e soprattutto per giugno. Per la prossima stagione l’obiettivo numero uno per il centrocampo è Barella, secondo la rosea prima ...

Calciomercato : Birsa al Cagliari? Riflessione sul Chievo : I primi giorni dell’anno sono anche i primi giorni del CALCIOMERCATO invernale. Già dalle ore iniziali del 2019, le società di Serie A si sono messe all’opera per andare a puntellare le proprie rose. Una delle trattative di cui si parla con insistenza è il possibile trasferimento di Valter Birsa dal Chievo al Cagliari. In Sardegna occorre trovare un sostituto all’infortunato Pata Castro per illuminare la metà campo ...

Calciomercato Cagliari - Maran ha le idee chiare : ecco l’identikit del calciatore richiesto : Calciomercato Cagliari, la società sarda si è messa in moto per accontentare il tecnico Rolando Maran in vista della sessione invernale Calciomercato Cagliari, il tecnico dei sardi Rolando Maran ha richieste precise per il mercato invernale. Ha infatti chiesto alla società un calciatore che possa prendere il posto tatticamente dell’infortunato Castro. In un primo momento l’assalto a Soriano sembrava andare a buon fine, ma ...

Calciomercato Napoli - super offerta al Cagliari per Barella : le ultime : Calciomercato Napoli – Il mercato di gennaio entra nel vivo e il Napoli vuole essere il protagonista della rincorsa scudetto con la Juventus, ora, distante a 9 punti. Nicolò Barella, centrocampista del Cagliari, è da tempo nel mirino della SSC Napoli. Piace a Giuntoli e a tutta la dirigenza partenopea, essendo anche fra i migliori per rendimento della stagione in […] L'articolo Calciomercato Napoli, super offerta al Cagliari per ...

Calciomercato Cagliari - si fa sul serio per un centrocampista del Boca : Il Cagliari è sulle tracce di Nahitan Nandez. Per il centrocampista del Boca, protagonista ai mondiali russi con la maglia dell’Uruguay, i sardi avrebbero formulato un’offerta ufficiale, come ha rivelato il procuratore del giocatore ai microfoni di TyC Sports: “In questo momento ho un’offerta da parte del Cagliari. Il Boca Juniors la valuterà e poi mi faranno sapere. Nandez, dopo la finale, mi ha detto che per rimanere al ...

Calciomercato Cagliari - il tecnico Maran ha chiesto un suo “pupillo” : Calciomercato Cagliari, il tecnico Maran ed il patron Giulini sono concordi nel sostenere che serva sostituire Castro a gennaio Il Cagliari, per bocca del suo presidente Giulini, ha rivelato di voler acquistare un trequartista nella sessione di mercato di gennaio per sopperire al lungo infortunio di Castro, il quale starà fuori praticamente per tutta la stagione. Il tecnico Rolando Maran ha dunque segnalato alla propria società alcuni ...

Calciomercato Cagliari - scelto il sostituto di Castro : l’assalto nei prossimi giorni : L’infortunio di Castro ha privato il Cagliari di un jolly a centrocampo in grado di garantire imprevedibilità alla squadra rossoblu. Nelle ultime partite prima della rottura del crociato dell’argentino, Maran aveva trovato la quadra con un 4-3-2-1 in cui il suo pupillo si disimpegnava nelle due fasi rappresentando l’uomo in più. Adesso il suo infortunio impone ai sardi di reperire un sostituto, che sarebbe già stato ...

Calciomercato Cagliari - Giulini allo scoperto : il futuro di Barella e l’acquisto di gennaio : Calciomercato Cagliari, Tommaso Giulini ha parlato delle mosse per gennaio della squadra di Rolando Maran: in arrivo un centrocampista Il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, ha fatto il punto sulle mosse di mercato del suo club in vista della sessione invernale. Il patron, parlando ai microfoni di ‘Radiolina’, ha chiuso alla cessione del gioiellino Barella ed ha annunciato il ruolo scoperto nel quale intende intervenire ...

Calciomercato Cagliari - si cerca il nuovo Castro [GALLERY] : 1/6 Fabio Ferrari/LaPresse ...