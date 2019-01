Calciomercato | accordo Juve-Genoa per Sturaro | è fatta per il “ritorno” a Marassi

Calciomercato - Barcellona-Rabiot : accordo da 10 milioni a stagione : Adrien Rabiot ha raggiunto l'accordo totale con il Barcellona e a partire dalla prossima stagione indosserà la maglia blaugrana. Una trattativa che proseguiva ormai da diverse settimane, con l''intesa ...

Calciomercato - Spal : accordo per Viviano arriva in prestito : Calciomercato Spal Viviano – Il club di Ferrara e lo Sporting Lisbona hanno raggiunto un accordo per Emiliano Viviano, sulla base di un prestito secco, con una parte dell’ingaggio che verrà pagata dal club portoghese. A giugno al termine dell’esperienza le due società si siederanno al tavolo per valutare l’opportunità e le cifre di una […] L'articolo Calciomercato, Spal: accordo per Viviano arriva in prestito ...

Calciomercato Barcellona - risposta al Psg : 'Rabiot interessa - ma nessun accordo con giocatore. Contatti solo col club' : In questi anni infatti è diventato uno dei talenti più ricercati dai top club di tutto il mondo. Classe 1995, una carta d'identità che dice 23 e un 2019 che si prospetta tutto una sorpresa. Già, ...

Calciomercato Milan - Muriel a un passo : le cifre dell’accordo : Calciomercato Milan – Pochi minuti fa nel postpartita del match vinto contro la Spal Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, ha confermato l’interesse da parte del club rossonero per Luis Muriel: “L’esterno lo può fare, bisogna fargli attaccare la porta, può fare la seconda punta ma anche la prima. Non so se l’abbiamo preso, ma ne […] L'articolo Calciomercato Milan, Muriel a un passo: le cifre dell’accordo ...

Calciomercato Juventus - accordo raggiunto per il rinnovo di Alex Sandro : La Juventus blinda Alex Sandro . È fatta per il rinnovo di contratto del laterale brasiliano, che firmerà fino al 2023. L'attuale contratto dell'ex giocatore del Porto era in scadenza nel 2020 e verrà ...

Calciomercato - Fabregas-Milan : c’è l’accordo - tutti i dettagli : Cesc Fabregas è da tempo finito nel mirino del Milan, la squadra di Gattuso necessita di un innesto in mezzo al campo dopo i tani infortuni Il Milan ha una bozza d’accordo con Cesc Fabregas. Questa la notizia rimbalzata stamane dall’Inghilterra, rivelata dal The Sun nell’edizione odierna, Leonardo ha strappato il sì del centrocampista, anche se mancano ancora da discutere le questioni economiche. Il calciatore del Chelsea ...

Calciomercato Genoa - accordo con il Newcastle per il prestito di Lazaar : Calciomercato Genoa – Il Genoa ha ritrovato fiducia, la squadra di Juric dopo un periodo di crisi ha raggiunto il pareggio nel derby contro la Sampdoria, risultato importante per muovere la classifica, l’ex Crotone ha così evitato il ribaltone in panchina. Adesso la squadra è tornata al lavoro per preparare la delicata partita contro il Torino, due squadre che hanno necessità di conquistare un risultato positivo. Nel frattempo ...

Calciomercato - retroscena su Milinkovic-Savic : Milan e Lazio ad un passo dall’accordo - l’offerta che ha fatto barcollare Lotito : Milinkovic-Savic è stato davvero molto vicino al Milan nella scorsa estate nella quale il presidente della Lazio ha traballato di fronte ad un’offerta super Milinkovic-Savic è stato ad un passo dal Milan nella scorsa estate. Le voci in merito all’interessamento rossonero nei confronti del calciatore della Lazio sono state molteplici nella scorsa sessione estiva, adesso arriva dal Corriere della Sera anche qualche dettaglio in ...

Calciomercato Milan - Ibrahimovic ha detto sì : i dettagli sull’accordo e gli ultimi nodi da sciogliere : Zlatan Ibrahimovic ha dato il suo placet al trasferimento al Milan nel mese di gennaio, il calciatore svedese adesso attende un segnale Zlatan Ibrahimovic ha detto sì al Milan, affare che subisce dunque una forte accelerata anche se non può ancora essere dato per fatto. Il calciatore svedese, consigliato dal suo mentore Raiola, ha accettato la proposta rossonera per un contratto di sei mesi a 2 milioni di euro, con la possibilità di ...