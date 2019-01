Calcio femminile | Serie A 2019 | Juventus e Roma trionfano nei posticipi domenicali

Doppio appuntamento su Sky Sport Serie A con il Calcio Femminile : Il nuovo anno inaugura il girone di ritorno del massimo campionato Femminile, dove prima della 12a giornata la Juventus campione in carica si presenta ai nastri di partenza al comando della classifica con 1 punto di vantaggio sul Milan e 5 sulla Fiorentina Women, con quest’ultima in predicato di recuperare il match contro la Pink Bari. Il clou della 12ª giornata nei posticipi domenicali trasmessi in diretta su SKY Sport domenica 6 ...

Calcio femminile - Serie A 2019 : Milan e Fiorentina passeggiano contro Pink Bari e Atalanta Mozzanica : In attesa dei due posticipi domenicali tra il ChievoVerona Valpo e la capolista Juventus e tra la Roma e il Sassuolo, quest’oggi sono andati in scena quattro incontri validi per la dodicesima giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2019, il primo turno del girone di ritorno. Un sabato calcistico “in rosa” ricco di gol (24 reti) nel quale le emozioni non sono mancate. Cominciamo la nostra rassegna dal rotondo ...

Guinea - la madre di Pogba nominata ambasciatrice del Calcio femminile : È l'obiettivo della Feguifoot , la Federcalcio Guineana, che ha nominato ambasciatrice del movimento calcistico femminile Yeo Pogba , mamma del Paul campione del Mondo, che in Guinea è nata e ha ...

Splendido riconoscimento per la madre di Pogba : Yeo Moriba Pogbanominata ambasciatrice del Calcio femminile nella Guinea : La madre di Pogba è stata nominata nominata ambasciatrice del calcio femminile nella Guinea La madre del calciatore del Manchester United e della Francia Paul Pogba, Yeo Moriba Pogba, è stata nominata ambasciatrice del calcio femminile nella Guinea, suo paese natale. La Federazione calcistica della nazione dell’Africa occidentale (Feguifoot) ha confermato la sua nomina attraverso un comunicato alcune ore dopo l’incontro con il ...

Supercoppa Italiana in Arabia Saudita - il presidente della Lega Pallavolo femminile non ci sta : “il Calcio dia un segnale forte” : Queste le dichiarazioni del presidente Fabris in merito alla disputa della finale di Supercoppa Italiana di calcio a Jeddah In merito alle limitazioni poste alla partecipazione delle donne alla partita della Supercoppa di calcio Italiana, limitata e circoscritta ad un solo settore del King Abdullah Sports City Stadium in Arabia Saudita, il presidente della Lega Pallavolo Serie A femminile Mauro Fabris ha dichiarato: “la Lega ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : Juventus in trasferta contro il Chievo - Roma-Sassuolo per cuori forti : Dopo la consueta pausa per le festività natalizie riprende il campionato di Calcio femminile di Serie A 2019. Nel prossimo weekend va in scena la giornata numero 12 del torneo nazionale e si ripartirà con la Juventus in vetta alla classifica. Le bianconere se la vedranno in trasferta contro il ChievoVerona Valpo di Emiliano Bonazzoli e l’obiettivo sarà sempre il solito: vincere e confermarsi davanti. L’incontro si terrà nel giorno ...

Calcio femminile - Sara Gama : “In Italia stiamo crescendo ma c’è ancora molto da fare. Ai Mondiali? Vogliamo giocarcela con tutte” : Domani il campionato di Calcio femminile di Serie A torna protagonista e si ripartirà dalla Juventus capolista. Le bianconere, dopo un avvio stentato sancito dall’eliminazione in Champions League e dal ko contro la Fiorentina in Supercoppa Italiana, si sono rimesse in carreggiata grazie ad un ottimo mese di dicembre che ha consentito loro di riprendersi la vetta della graduatoria a danno del Milan di Carolina Morace. Tra le giocatrici più ...

Emiliano Bonazzoli a CalcioWeb - la nuova vita dell’ex attaccante : il Calcio femminile - la Reggina ed il caso Nainggolan : E’ stato un grandissimo protagonista anche in Serie A, tante le maglie indossate e gol a grappoli per uno dei migliori attaccanti, stiamo parlando di Emiliano Bonazzoli, grande professionista entrato soprattutto nel cuore dei tifosi della Reggina, impossibile dimenticarsi di un calciatore che ha dato sempre tutto in campo e fuori. Ma Bonazzoli è stato protagonista anche con altre squadre, dal Brescia al Parma, dalla Sampdoria alla ...

Calcio femminile - Serie A : i risultati dell'undicesima giornata : Juve campione d'Inverno : La Juventus femminile anticipa i bianconeri di Allegri e si laurea campione d'Inverno prima di Natale. Il successo nell'undicesima giornata di campionato - l'ultima del girone di andata - consegna il ...

Calcio femminile - Cyprus Cup 2019 : l’Italia parteciperà al torneo. Azzurre inserite nel gruppo con Ungheria - Messico e Thailandia : Una storia che continua. La Nazionale italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini parteciperà anche quest’anno alla Cyrpus Cup, torneo a inviti rivolto alle rappresentative nazionali che si svolge a Cipro con cadenza annuale. Il torneo si terrà dal 25 febbraio al 7 marzo 2019 e vedrà ai nastri di partenza le Azzurre, l’Austria, il Belgio, la Repubblica Ceca, la Finlandia, l’Ungheria, la Corea del Nord, il Messico, la ...

Calcio femminile : la Nazionale italiana di Milena Bertolini sfiderà in amichevole il Cile e il Galles a gennaio : La Nazionale italiana di Calcio femminile vuol farsi trovare pronta alla fase finale dei Mondiali 2019 che si terrà dal 7 giugno al 7 luglio in Francia. Per questo, già da gennaio, la compagine allenata da Milena Bertolini affronterà un paio di amichevoli, in rapida successione, per consentire alle calciatrici di provare situazioni di gioco utili a quel che sarà. Ricordiamo che la selezione nostrana è stata inserita nel gruppo C della rassegna ...

Calcio femminile - sorteggio Qualificazioni Europei 2021 : Italia in prima fascia - evitate le grandi potenze continentali : Il 2018 è ormai agli sgoccioli e questa sarà una stagione da ricordare per il Calcio femminile Italiano. Dopo 20 anni la selezione nazionale prenderà parte alla fase finale dei Mondiali in Francia, prevista dal 7 giugno al 7 luglio 2019. Un risultato degno di nota quello della formazione allenata da Milena Bertolini, intenzionata a continuare la propria ascesa per le posizioni di vertice. Inserita nel gruppo C con Brasile, Australia e Giamaica, ...