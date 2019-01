Calcio e violenza | al tavolo del governo nessun ultras

Calcio e violenza : al tavolo del governo non ci saranno gli ultras : Domani a Roma l'incontro convocato dal ministro dell'Interno dopo la morte del tifoso del Varese. Nelle indagini potrebbero aumentare il numero degli indagati -

Thuram : "Il razzismo porta solo violenza. Il Calcio faccia di più" : Lilian Thuram ha una Fondazione che si occupa di razzismo e certi temi gli stanno molto a cuore. Lei è arrivato in Francia nel 1981 e in Italia nel 1996: come giudica l'evoluzione del razzismo? 'Le ...

Violenza nel Calcio - Salvini contrario a stadi chiusi : 'Quanto accaduto può essere paragonato ad un vero e proprio atto di combattimento' fanno sapere dalla procura di Milano. Il 7 gennaio convocato un incontro al Viminale con rappresentanti del mondo del ...

Malagò sulla violenza nel Calcio 'Qui ci vuole la Thatcher' : Avevo coperto che Londra non aveva più la garanzia di poter organizzare le Atp Finals dove giocano i migliori 8 giocatori del mondo e che l'Atp voleva fare una gara per avere una alternativa a Londra.

Calcio e violenza - politici divisi : Renzi e Gentiloni replicano a Salvini : Inter-Napoli: più cronaca giudiziaria che racconto sportivo. La sfida tra la seconda e la terza, il gol di Lautaro Martinez al 92', la Juve che allunga sugli azzurri: tutti temi caldi, da prima pagina. Se non fosse che,...

Violenza e razzismo - Calcio illegale e politica impotente. 'A 12 anni dalla morte di mio marito non è cambiato nulla' : Nelle parole della vedova Raciti il calcio che riscopre problemi irrisolti. Che fanno più paura perché insistono su un clima nel paese già surriscaldato dalla politica

Violenza e razzismo - Calcio illegale e politica impotente. "A 12 anni dalla morte di mio marito non è cambiato nulla" : Alla fine sono le parole a tracciare il solco su un desolante mercoledì di calcio. Sono quelle di Marisa Raciti, vedova dell'agente che perse la vita nel 2007 a Catania negli scontri con gli ultras, che amaramente osserva come "12 anni dopo non è cambiato niente nel calcio". Sono quelle di Kalidou Koulibaly, il difensore del Napoli che zittisce i buuu razzisti degli spalti di San Siro con la potenza del suo orgoglio "per il colore ...

Calcio - Giorgetti : chiudere stadi per violenza e razzismo : Roma, 27 dic., askanews, - 'Il Calcio, lo sport non possono essere causa o pretesto per violenza e razzismo. È il tradimento dello spirito di ogni sport. Risse e agguati sono stati espulsi dagli stadi ...

Calcio e violenza - Giorgetti : 'Serve inversione di rotta' : 'Il Calcio, lo sport non possono essere causa o pretesto per violenza e razzismo. È il tradimento dello spirito di ogni sport. Serve un segnale chiaro anche da parte del mondo sportivo: oltre a punizioni esemplari è necessaria un'inversione di rotta'. Lo dice Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, dopo i fatti di Inter-Napoli. Giorgetti ...

Calcio - Gabriele Gravina : “Sabato 29 dicembre la Serie A non si ferma. La linea dovrà essere molto dura contro la violenza dentro e fuori dallo stadio” : “The show must go on“: questo è il concetto espresso dal presidente della Federazione Italiana Giuoco Gabriele Gravina circa gli incidenti che vi sono stati poco prima del match di campionato a Milano tra Inter e Napoli, costati la vita all’ultras neroazzurro Daniele Belardinelli, 35 anni, investito probabilmente da un Suv di tifosi partenopei, la cui dinamica è ancora da accertare con precisione. Ebbene, Gravina, dopo attenta ...

Morti per il Calcio : tutti i tifosi vittime della violenza attorno a una partita : Daniele Belardinelli, è solo l'ultimo vittima di incidenti e scontri durante una partita di calcio. Prima di lui altri hanno perso la vita in situazioni legate a partite di calcio. Una rassegna di ...

Calcio e violenza - morto interista investito dopo scontri con i tifosi del Napoli : Non Calcio, ma razzismo dentro lo stadio e violenza appena fuori. È un bilancio di sangue quello non calcistico della partita clou della giornata di Serie A che si giocava il giorno di Santo Stefano. All’interno di San Siro i cori razzisti nei confronti del difensore partenopeo Koulibaly. Fuori dallo stadio gli scontri che hanno portato alla morte di un tifoso dell’Inter e al ferimento di quattro persone. Il 35enne che ha perso la vita è stato ...