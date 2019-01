Cala il sipario sulla Cittadella dell' Artigianato

Domenica 9 dicembre - Cala il sipario sulla Stagione di Teatro La Vetreria - organizzata sul palco del centro culturale di Pirri da Cada Die ... : Cagliari ai dì dello scudetto" ed "Ecuba, ultimo atto" insieme a produzioni significative della storica compagnia cagliaritana e il festival "Transistor" , incontri, spettacoli, concerti, ...

Attila : ovazione per Mattarella alla SCala - il sipario si alza in ritardo per gli applausi : Ci sono il ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli, il ministro dell'Economia e delle finanze Giovanni Tria, il sindaco Giuseppe Sala , che prendendo spunto dall'Opera ha parlato di 'tempi ...

Attila : ovazione per Mattarella alla SCala - il sipario si alza in ritardo per gli applausi : applausi scroscianti per il Capo dello Stato prima dell’inizio - ritardato - della prima scaligera. Il sindaco di Milano Beppe Sala: “Tempi barbari in cui si urla più che dialogare”. Fuori dal Teatro alla Scala esplose alcune bombe carta dagli antagonisti dei centri sociali che protestano contro il decreto sicurezza...

F1 - la Ferrari Cala il sipario sulla stagione 2018 : sui social spuntano i ringraziamenti di Arrivabene : Il team principal della Ferrari ha ringraziato squadra, tifosi e sponsor per la stagione appena conclusa, preparandosi già in vista della prossima La Ferrari chiude ufficialmente il 2018, concentrandosi sulla stagione 2019 in cui l’obiettivo sarà senza dubbio quello di risalire sul tetto del mondo. Maurizio Arrivabene ha ringraziato tramite i social della scuderia di Maranello la squadra e i tifosi, postando un messaggio sentito e ...

La Corte di Strasburgo Cala il sipario sul caso Berlusconi : Né vincitori né vinti: la Corte europea dei diritti dell’uomo, con Sede a Strasburgo, cala il sipario sul caso Berlusconi. Prende atto che l’ex premier il 27 luglio scorso aveva già rinunciato a ricorrere contro lo Stato italiano per averlo cacciato nel 2013 dal Parlamento in ossequio alla legge Severino. E soprattutto riconosce che, avendo il Cav ...

Cilic porta la Croazia sul tetto del mondo! Singolari letali per la Francia : Cala il sipario sull’ultima - vecchia - Coppa Davis : Marin Cilic supera Lucas Pouille e regala la Coppa Davis alla Croazia: la formazione est europea si aggiudica l’ultima edizione del torneo per nazioni con il vecchio format Nonostante l’ultimo cambio di formazione, ‘disperata’ strategia per sorprendere la Croazia, cambiando Chardy con Pouille, la Francia si è dovuta arrendere al primo match di giornata. Un Marin Cilic davvero solido ha regalato la Coppa Davis alla Croazia battendo Pouille ...

Aga Radwanska si ritira : niente ultimo spettacolo - Cala il sipario sulla carriera della ‘Maga’ del tennis femminile : Aga Radwanska, la ‘Maga’ del tennis WTA, si ritira all’età di 29 anni: problemi fisici ricorrenti hanno costretto la tennista polacca ad abbandonare il mondo del tennis Giorno triste per tutti gli appassionti di tennis. Quest’oggi Agnieszka Radwanska ha annunciato ufficialmente il suo addio dal mondo del tennis. La tennista polacca appende la racchetta al chiodo a 29 anni, non di certo nel modo in cui avrebbe ...

Cala il sipario - Van der Vaart lascia il calcio e rivela : “Ibrahimovic ha minacciato di spezzarmi le gambe” : L’ex giocatore olandese ha parlato della sua lunga carriera, soffermandosi anche sulle scintille con Ibrahimovic ai tempi dell’Ajax Le luci si spengono, Cala il sipario sulla carriera calcistica di Rafael Van der Vaart, che ha deciso di appendere i fatidici scarpini al chiodo a 35 anni. AFP/LaPresse Gol, grandi giocate e tanti aneddoti da raccontare per l’ex Real Madrid che, ai microfoni di Telefoot, ha rivelato ...