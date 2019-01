Buon compleanno Paolo Conte | lo chansonnier avvocato compie 82 anni

Buon compleanno Christian de Sica - Monica Guerritore… : Buon compleanno Christian de Sica , Monica Guerritore… …Walter Mondale, Robert Duvall, Luciano Nizzola, Juan Carlos I, Maurizio Pollini, Franco Piperno, Diane Keaton, Giuseppe Materazzi, Chicco Testa, Carmine Abbagnale, Marilyn Manson, Giuseppe Gibilisco, Marco Rigoni, Giovanni Pasquale, Jaroslav Plasil, Andrea Segnalini, Stefano Luongo, Chiara Paroni, Marco Laganà, Alex Trivellato… Oggi 5 gennaio compiono gli anni: Galliano Parigi, ex ...

Schumacher compie 50 anni - i dolci auguri della figlia : «Buon compleanno al miglior papà» : Il 19enne Mick Schumacher , nonostante un cognome così pesante, ha ereditato dal padre la passione per i motori e, dopo essersi laureato campione del mondo in Formula 3, da quest'anno gareggerà in ...