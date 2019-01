Buffon | “Quando ho affrontato Chiesa ho pensato di smettere”

serieanews

(Di domenica 6 gennaio 2019) Intervistato ai microfoni di Eurosport, Gianluigi, portiere del Psg, ha raccontato le sensazioni vissute nell'affrontare figli di ex compagni di squadra come Thuram e: "E' stato bello incontrare i figli di tutti quei compagni ai quali ho voluto veramente bene e ai quali sono legato ancora oggi".