: Brescia, terzo neonato morto in una settimana per infezione agli Spedali Civili: indaga la procura - fattoquotidiano : Brescia, terzo neonato morto in una settimana per infezione agli Spedali Civili: indaga la procura - RaiNews : Brescia. #Neonato muore agli Spedali civili per un'infezione sconosciuta, disposta l'autopsia. E' il terzo decesso… - Corriere : Brescia, neonato muore in ospedale per un’infezione: è il terzo caso in 7 giorni -

(Di domenica 6 gennaio 2019) È nato prematuro lo scorso 4 dicembre neglidie qui ènelle scorse ore a causa di un’di cui non si conoscono le cause. La notizia è riportata dal Giornale di, secondo cui si tratta deldecesso in una. Non solo. Gli altri due neonati morti nei giorni scorsi erano stati in stanza con il bimbo deceduto ieri pomeriggio, dopo aver accusato uno choc settico il 29 dicembre. La struttura oera ha assicurato che i tre casi non sono collegati. In attesa di conferme, lunedì sarà eseguita l’autopsia sul, con la sua famiglia che chiede verità sulle cause che hanno portato alla morte del bambino. La Procura farà luce sul caso. Quelle di questanon sono state le prime morti di neonati nell’ospedale della città lombarda: in estate il reparto di terapia intensiva degliera stato chiuso per ...