Borse - il 2019 inizia ora : focus su trattative Usa-Cina - verbali Bce ed economia tedesca : Dopo il tonfo di Apple sui minori consumi cinesi si guarda allo sviluppo della guerra dei dazi. Tra i fatti di rilevo, i dati macro dell’industria in Germania e gli indizi sulle mosse della Banca centrale europea contenuti nei verbali dell’ultimo comitato monetario...

Borse : il 2019 non sarà facile. Dove investire e su quali azioni : A detta degli analisti diversi sono i fattori che hanno alimentato il sell-off del mese scorso, spiegando che i mercati si stanno comportando come se l'economia a stelle e strisce stesse già entrando ...

Il 2019 parte male per le Borse : banche sotto pressione a Milano : Tanto basta per alimentare le preoccupazioni degli investitori sulla frenata dell'economia globale, rafforzate peraltro dagli aggiornamenti macro diffusi poco fa in Europa. A dicembre il dato finale ...

Borse europee : debutto in rosso nel 2019 - : Partono male i principali listini del vecchio continente con Milano, Francoforte, Londra e Parigi che aprono in negativo. Giù anche i mercati asiatici e i future di Wall Street

Borse 2019 : dopo il tonfo - c'è spazio per un rimbalzo : ... gli utili per azione dello S&P500 mostreranno nel 2019 e nel 2020 una crescita rispettivamente di $174 e di $185, ossia il 6 percento in più su base annua, mentre Credit l'economia americana ...

Borse - ecco le strategie di Goldman Sachs per guadagnare nel 2019 : Il primo tema su cui Goldman si concentra è quello della divergenza delle politiche monetarie, anche all’interno della Ue, per esempio tra Bce e Banca centrale svedese. Il secondo consiglia di puntare su strumenti legati all’inflazione americana...

Borse - ecco le strategie di Goldman per guadagnare nel 2019 : Il primo tema su cui Goldman si concentra è quello della divergenza delle politiche monetarie, anche all’interno della Ue, per esempio tra Bce e Banca centrale svedese. Il secondo consiglia di puntare su strumenti legati all’inflazione americana...

Borse previsioni 2019 : dove e come investire il prossimo anno : In relazione alla quotazione petrolio , gli analisti ritengono che esso possa recuperare parte del valore perso recentemente grazie alla solidità dell'economia globale. Il prezzo del petrolio, quindi,...

Deutsche Bank : Borse in rialzo nel 2019. Come e dove investire : ... ma la crescita a detta di Deutsche dovrebbe rimanere solida e probabilmente non sarà frenata dall'atteso restringimento della politica monetaria da parte della BCE, con la fine del piano di ...

Borse : qualche rialzo fino a metà 2019 - ma poi si dovrà scappare : Gli analisti sono infatti convinti che gli orsi si terranno alla larga dalle Borse dal secondo semestre del prossimo anno, quando i timori legati allo stato di salute dell'economia americana ...