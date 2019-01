Bologna | Ogbonna e Ceccherini nel mirino per la difesa

calciomercato

: Mercato, il Bologna incassa due secchi 'no' per Ogbonna e Ceccherini - - TuttoBolognaWeb : Mercato, il Bologna incassa due secchi 'no' per Ogbonna e Ceccherini - - FiorentinaUno : BOLOGNA, Non solo Ceccherini, spunta l’idea Ogbonna - JuveAddict1 : EX JUVE, Ogbonna nel mirino del Bologna | MondoBiancoNero -

(Di domenica 6 gennaio 2019) Il, come riporta La Gazzetta dello Sport , sta cercando un difensore per rafforzare il reparto arretrato, ma per adesso ha incassato i no di West Ham e Fiorentina rispettivamente per