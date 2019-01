Bob a 4 | l’Italia chiude al secondo posto la tappa di Winterberg | possibile l’assalto

Bob a 2 - l’Italia femminile torna in Coppa Europa dopo otto anni con Andreutti e Vicenzino : Sabato 15 dicembre a Koenigsse (Germania) dopo oltre otto anni un equipaggio azzurro tornerà a gareggiare nel bob a 2 femminile in Coppa Europa. L’ultima volta che l’Italia partecipò in questa specialità in ambito femminile fu nella stagione 2009-2010 e ora grazie alla coppia formata da Giada Andreutti e Tania Vicenzino potremo rivedere i nostri colori in azione. Queste due atlete, entrambe friulane, sono accomunate da un passo nell’atletica, ...