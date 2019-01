BlaBlaCar | mamma di 29 anni offre passaggio | ex soldato prenota tutti i posti | la stupra

ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 gennaio 2019) Doveva tornare a casa per il Natale, dove la aspettava la sua famiglia e la sua bimba di 8. Essendo da sola, ha deciso di condividere il suo viaggiondo unsu Bla Bla Car. Irina Akhmatova, 29, russa, ricorreva spesso al car-sharing, soprattutto per avere compagnia durante i lunghi viaggi: non poteva immaginare che quella sua abitudine si sarebbe rivelata fatale. A rispondere alla sua offerta è stato infatti Vitaly Chikirev, ex militare 39enne con precedenti per violenza sessuale, che tramite alcuni profili falsi era riuscito aredisponibili.Così, i due si sono ritrovati soli, in auto. Ed è stato allora che Vitaly ha aggredito Irina, l’ha violentata e uccisa, per poi disfarsi del suo cadavere, abbandonandolo in una foresta. Una volta fuggito, l’uomo aveva intenzione di rivendere l’auto di Irina, una Audi 4, ma dopo dopo ...