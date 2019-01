Belen lascia Mediaset? Maurizio Costanzo | “Non sparirà dalla tv”

Belen Rodriguez e De Martino potrebbero lasciare Mediaset : news in arrivo per i due ex : Grandi cambiamenti in arrivo per Belen Rodriguez e Stefano De Martino? Stando a quello che sostengono i settimanali e i siti di gossip nelle ultime ore, sembra proprio che i due ex siano prossimi ad affrontare nuove sfide professionali nell'anno che è appena iniziato. Il ballerino napoletano è "corteggiato" da Carlo Freccero che lo vorrebbe alla conduzione di Made in Sud, mentre la showgirl argentina pare voglia mettersi alla prova in qualcosa ...