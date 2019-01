Belardinelli, almeno nove ultrà del Napoli indagati per omicidio

ilnapolista

(Di domenica 6 gennaio 2019) Proseguono le indagini Nessuno si assume la responsabilità dell’incidente che ha ucciso Daniele. Questa, in estrema sintesi, è la nuova notizia sull’inchiesta per la morte dell’del Varese, ovviamente legata alle indagini per gli scontri prima di Inter-. La Gazzetta dello Sport in edicola oggi scrive di come i quattro tifosi dela bordo dell’auto che ha travoltoportino avanti la loro strategia difensiva.Leggiamo: «Ieri sono arrivati agli investigatori milanesi, che hanno interrogato gliche viaggiavano sulla Volvo V40 station wagon sequestrata due giorni fa e ritenuta la vettura che è passata sopra. Ferendolo mortalmente. La macchina è stata lavata dopo il 26 dicembre, di ritorno da Milano. Secondo le indagini sarebbe stato un estremo tentativo per cancellare le tracce di sangue rimaste ...