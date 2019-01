Basket | Serie A | Venezia batte Cremona 78-67

LIVE Olimpia Milano-Trento Basket - Serie A in DIRETTA : al Forum il remake della finale scudetto! : Fischio d’inizio alle 17 per la palla a due di Milano-Trento, 14ma giornata della Serie A di basket. L’Olimpia nell’ultima partita ha subito la prima sconfitta della competizione per mano degli irpini dell’ Avellino sul campo della Sidigas, ma si è subito ripresa giovedì in Eurolega battendo i montenegrini del Buducnost al Mediolanum. La Dolomiti viene, invece, da 4 successi consecutivi in campionato, ultimo dei quali al ...

Basket - Serie A 2019 - 14a giornata : Venezia s’impone su Cremona con un gran finale di terzo quarto : Torna alla vittoria, dopo due pesanti sconfitte consecutive, l’Umana Reyer Venezia. Nell’anticipo del 14° turno della Serie A 2018-2019, la formazione di Walter De Raffaele supera per 78-67 la Vanoli Cremona in una sfida tra seconde in classifica. Quattro gli uomini in doppia cifra per i padroni di casa: Mitchell Watt (18 punti), Stefano Tonut (14), Michael Bramos (12), Julyan Stone (11). Per gli uomini di Meo Sacchetti, invece, ...

DIRETTA MILANO TRENTO/ Streaming video e tv : il caso Mike James - Basket Serie A1 - : DIRETTA MILANO TRENTO, Streaming video e tv: Olimpia sempre prima in classifica con ampio vantaggio nonostante il primo ko in campionato.

DIRETTA VENEZIA CREMONA/ Risultato live 55-47 - streaming video e tv : 4uarto - Basket Serie A1 - : DIRETTA VENEZIA CREMONA, streaming video e tv: la Reyer punta a ritrovare la vittoria nella partita del Taliercio, entrambe qualificate alla Final Eight.

Basket - Serie A oggi (6 gennaio) : calendario e orari delle partite. Come vederle in tv e streaming : Dopo l’anticipo di ieri tra Brindisi e Avellino, prosegue oggi, domenica 6 gennaio, la quattordicesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di Basket. Le partite in programma sono sette e non mancheranno le sfide interessanti. Si comincia alle ore 12.00 con l’incontro probabilmente più atteso del turno, ovvero Venezia contro Cremona, due delle quattro formazioni al secondo posto in classifica. Nel pomeriggio ad aprire le ...

Basket - Serie A 2019 - 14a giornata : Avellino corsara a Brindisi con 18 punti di Caleb Green. Adrian Banks fallisce il tiro della vittoria : La Sidigas Avellino si dimostra ancora una volta compatta e, nell’anticipo del 14° turno di Serie A 2018-2019, espugna il PalaPentassuglia di Brindisi: l’Happy Casa esce sconfitta per 68-70 dalle mura amiche, non trovando la gioia finale della tripla sulla sirena di Banks. Per gli uomini di Nenad Vucinic, in un ottimo periodo nonostante le possibili sanzioni derivanti dal caso Patric Young, sono fondamentali i 18 punti di Caleb Green ...

Diretta Brindisi Avellino / Risultato live 0-0 - streaming video e tv : palla a due - via! - Basket Serie A - : Diretta Brindisi Avellino, streaming video e tv: bella partita al PalaPentassuglia dove la Happy Casa cerca la qualificazione alla Final Eight.

Basket femminile - 12a giornata Serie A1 2019 : Venezia a Broni per continuare a vincere - esordio per Nicole Romeo con la maglia di Ragusa : Con l’inizio del 2019 si apre anche il girone di ritorno della Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Dopo le prime undici partite la classifica vede sempre al comando Venezia, ancora imbattuta, con quattro punti di margine su Schio, prima delle inseguitrici. Più indietro Ragusa, Broni e un terzetto composto da San Martino di Lupari, Lucca e Napoli. La lotta salvezza sembra essere invece un discorso tra Battipaglia, Torino ed Empoli. Non ...

Basket - Serie A 2019 - 14a giornata : Venezia-Cremona per un pezzo di secondo posto - Milano-Trento rivincita della finale scudetto : Mentre la lotta per gli ultimi tre posti che valgono le Final Eight di Coppa Italia (Firenze, 14-17 febbraio) si fa sempre più aspra, la quattordicesima giornata del campionato di Serie A offre diversi spunti: nella zona di testa c’è lo scontro Venezia-Cremona, al termine del quale una delle due lascerà il secondo posto, mentre nella zona salvezza Reggio Emilia e Pesaro vanno a caccia di punti fondamentali, così come Torino e Cantù. Va in ...

Serie A Basket - il calendario della 14a giornata (5-6 gennaio) : programma - orari - tv e streaming : Primo appuntamento del 2019 per la Serie A 2018-2019 di basket. Tra domani, sabato 5 gennaio, e dopodomani, domenica 6 gennaio, andrà in scena la quattordicesima giornata del massimo campionato nazionale, penultimo turno del girone di andata. La scorsa settimana la capolista Milano è incappata nella prima sconfitta stagionale, mentre Venezia è stata raggiunta in seconda posizione da Cremona, Varese e Avellino. In fondo alla classifica è rimasta ...

Basket - 13ª Giornata Serie A – I provvedimenti disciplinari per le gare del 30 dicembre 2018 : I provvedimenti disciplinari della 13ª Giornata della Serie A di Basket: ammende per Trento, Bologna, Pesaro e Trieste Emesso il comunicato sulle sanzioni riguardandi le gare del 30 dicembre 2018 valevoli per la 13ª Giornata della Serie A. Ecco le ammende inflitte ai club del massimo campionato italiano: DOLOMITI ENERGIA TRENTO. Ammenda di Euro 500,00 per offese collettive sporadiche del pubblico agli arbitri. SEGAFREDO BOLOGNA. Ammenda di ...

Basket - Serie A – La protesta di Milano : c’è un errore clamoroso nel punteggio della sconfitta contro Avellino [GALLERY] : L’Olimpia Milano protesta per un errore arbitrale durante la sfida contro Avellino: il primo ko dei ragazzi di coach Pianigiani coincide con una ‘disattenzione’ nel punteggio Nell’ultima partita del 2018, quella coincisa co la 13ª Giornata del campionato di Serie A, l’Olimpia Milano è stata sconfitta per la prima volta dopo 12 successi. I ragazzi di coach Pianigiani hanno perso con Avellino, ma sulla partita ...

Basket - Serie A 2019 : i migliori italiani della 13a giornata. Un super Moraschini - Filloy aiuta Avellino nell’impresa : Andiamo a vedere quali sono stati i migliori italiani della 13a giornata della Serie A di Basket Ariel Filloy: la vittoria della giornata è senza dubbio quella della Sidigas Avellino, che è riuscita a fermare l’imbattibilità dell’Olimpia Milano. Una straordinaria prestazione dei campani, che, per una sera, dimenticano i problemi societari e fanno vivere ai loro tifosi una grande domenica. Ottimo come sempre il contributo del play ...

Serie A Basket - risultati e classifica dopo la 13ª Giornata – Primo ko per Milano - dietro un poker di seconde : L’Olimpia Milano si ferma per la prima volta, al secondo posto si forma un poker di 4 squadre: risultati e classifica della 13ª Giornata della Serie A di Basket L’ultima Giornata della Serie A d Basket del 2018 coincide con una grande sorpresa. dopo 12 vittorie consecutive, l’Olimpia Milano perde il Primo incontro della sua regular season contro Avellino che sale al secondo posto. Una seconda piazza ‘condivisa’ con ben 3 squadre: Venezia ...