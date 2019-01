Basket | Milano vola anche senza le stelle | ok Venezia e Sassari

Basket - Serie A 2019 - 14a giornata : Milano torna al successo contro Trento - Varese sconfitta a sorpresa sul campo di Pistoia : Terminate le gare del pomeriggio per la 14a giornata della Serie A 2018-2019 di Basket. Nel penultimo turno del girone di andata, diverse erano le sfide importanti per definire la classifica in vista delle Final Eight di Coppa Italia. La capolista Milano ha superato Trento tornando al successo dopo la sconfitta della scorsa settimana, mentre Varese è caduta a sorpresa sul campo di Pistoia. Vittoria per Cantù nella delicata sfida salvezza contro ...

Serie A Basket - 14ª giornata – Trento ko a Milano : l’Olimpia si comporta da capolista - a valanga sugli uomini di Buscaglia : L’Olimpia batte Trento al Mediolanum Forum di Milano e si conferma regina della classifica della Serie A di Basket In occasione della 14ª giornata della Serie A di Basket la A|X Armani Exchange Milano ha battuto la Dolomiti Energia Trentino per 86-78. La squadra allenata da Pianigiani ha sfoderato nel giorno dell’Epifania una prestazione degna della prima in classifica, padroneggiando in campo soprattutto nel terzo quarto di ...

LIVE Olimpia Milano-Trento Basket - Serie A in DIRETTA : al Forum il remake della finale scudetto! : Fischio d’inizio alle 17 per la palla a due di Milano-Trento, 14ma giornata della Serie A di basket. L’Olimpia nell’ultima partita ha subito la prima sconfitta della competizione per mano degli irpini dell’ Avellino sul campo della Sidigas, ma si è subito ripresa giovedì in Eurolega battendo i montenegrini del Buducnost al Mediolanum. La Dolomiti viene, invece, da 4 successi consecutivi in campionato, ultimo dei quali al ...

Basket - Mike James contro la polizia di Milano : 'Io fermato con la pistola puntata addosso' : Il playmaker dell'Ax Milano, Mike James, accusa la polizia di Milano di averlo fermato per un controllo puntandogli la pistola addosso e di averlo probabilmente fatto per il colore nero della sua ...

Razzismo - l accusa del giocatore dell Armani Basket Mike James su Twitter 'Io - discriminato dalla polizia a Milano' : Il playmaker dell'Armani basket, Mike James, accusa la polizia di Milano di discriminazione. Su Twitter scrive di esser stato fermato a City Life, zona in cui risiede, insieme a due amici da ...

Basket - Serie A 2019 - 14a giornata : Venezia-Cremona per un pezzo di secondo posto - Milano-Trento rivincita della finale scudetto : Mentre la lotta per gli ultimi tre posti che valgono le Final Eight di Coppa Italia (Firenze, 14-17 febbraio) si fa sempre più aspra, la quattordicesima giornata del campionato di Serie A offre diversi spunti: nella zona di testa c’è lo scontro Venezia-Cremona, al termine del quale una delle due lascerà il secondo posto, mentre nella zona salvezza Reggio Emilia e Pesaro vanno a caccia di punti fondamentali, così come Torino e Cantù. Va in ...

Basket - Eurolega 2019 : Milano vince e convince contro il Buducnost e comincia con il piede giusto un mese decisivo : Gran bell’inizio di 2019 per l’Olimpia Milano. La formazione allenata da Simone Pianigiani ha superato ieri sera il Buducnost Podgorica con il punteggio di 111-94 nella sedicesima giornata dell’Eurolega 2018-2019 di Basket. Un successo convincente per la compagine meneghina, che si avvicinava all’incontro con alcune assenze di peso e ha saputo reagire con una prestazione di assoluto valore, specialmente dal punto di vista ...

Basket - Eurolega : Milano rialza la testa con le triple e il carattere - il Buducnost va ko : Successo fondamentale per l' AX Armani Exchange Olimpia Milano , che tra le mura amiche del Forum di Assago si sbarazza del modesto Buducnost Voli Podgorica 111-94 nella prima gara di ritorno di ...

VIDEO Milano-Buducnost Highlights Eurolega Basket : l’Olimpia domina al Forum e torna al successo : Milano ha sconfitto il Buducnost per 111-94 nel match valido per la 16^ giornata dell’Eurolega 2019 di basket. L’Olimpia si è imposta con grande autorevolezza di fronte al proprio pubblico e ha così ripreso la propria marcia nella massima competizione europea, rimanendo in piena corsa per un posto nei playoff. Ben cinque minuti in doppia cifra per la squadra guidata da Pianigiani che può tornare a sorridere. Di seguito il VIDEO con ...

Basket - Eurolega : l'Olimpia Milano batte il Buducnost Podgorica 111-94 : Olimpia Milano-Buducnost, la cronaca del match Pronti via, l'AX schizza via a metà del primo quarto , 21-6 al 5', con Tarczewski dominatore sotto i tabelloni, James sugli scudi , 10 punti e 6 assist,...

Basket - Eurolega 2019 : Milano torna a ruggire - Buducnost demolito 111-94. Cinque uomini in doppia cifra per l’Olimpia : torna alla vittoria l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano, che dopo le sconfitte di Tel Aviv e Avellino apre il 2019 con il successo in Eurolega sul Buducnost. La prestazione d’attacco degli uomini di Simone Pianigiani è di primo livello, come testimonia il 111-94 finale: si tratta della miglior produzione offensiva europea della stagione. Inoltre, in Eurolega, solo il Bayern Monaco ha realizzato più punti in una singola partita (116, ...

