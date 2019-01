Azzurra in Che Dio ci Aiuti 5 lascia Guido per il convento? Le anticipazioni fanno

Anticipazioni Che Dio ci aiuti 5 prima puntata : Valentina in coma - Azzurra in pericolo : Ritorna in prima serata su Raiuno una delle fiction più amate dal pubblico. Stiamo parlando di Che Dio ci aiuti, la serie televisiva con protagonista Elena Sofia Ricci, giunta alla sua quinta stagione di messa in onda. Un grande successo per questa fiction, ormai diventata uno dei punti di forza della programmazione televisiva di Raiuno, in grado di attirare ogni volta l'attenzione di oltre 5 milioni di spettatori. E le avventure di suor Angela ...

Beach volley 2019 - The Hague. Doppietta Azzurra : che impresa di Abbiati/Andreatta contro Ricardo/Alvaro Filho : Non smettono mai di stupire Tiziano Andreatta e Andrea Abbiati che si esaltano per l’ennesima volta quando si respira aria di World Tour e conquistano un successo di prestigio (2-0) nella semifinale del loro girone contro la coppia brasiliana composta dall’ex campione olimpico, oggi 45enne Ricardo e da Alvaro Filho. Partita tiratissima con le due coppie sempre molto vicine e gli azzurri bravissimi a mantenere il piccolo vantaggio ...

Bormio sempre più Azzurra : dopo la Libera Paris ha vinto anche il SuperG : Magica doppietta per l’azzurro Dominik Paris che, dopo il successo di ieri in discesa, ha vinto in 1.29.95 anche il superG di cdm di Bormio , ultima gara maschile del 2018. Ha preceduto di un solo centesimo di secondo, pari a 24 centimetri di distacco, l’austriaco Matthias Mayer che ha chiuso in 1.29.96. Terzo il norvegese Aleksander Kilde in 1.30....

Sci alpino maschile - discesa libera Bormio 2018 : doppietta Azzurra - con Paris che trionfa davanti ad Innerhofer e Feuz. 18° Buzzi : DIRETTA discesa libera Bormio, SCI alpino maschile. CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE discesa libera Bormio 2018 Stelvio, quindicesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2018-2019 CLASSIFICA discesa libera Bormio 1. Dominik Paris , ITA, 1:55.21 2. Christof Innerhofer , ITA, +0.36 3. Beat Feuz , SUI, +0.52 4. Bryce Bennett , USA, +0.67 5. ...

Tour de Ski - ufficializzati i nomi degli atleti che comporranno la squadra Azzurra : I convocati per il Tour de Ski, si parte da Dobbiaco il 29 dicembre per concludere in Fiemme il 6 gennaio Il direttore tecnico Marco Selle ha ufficializzato la squadra italiana che prenderà parte al Tour de Ski, si tratta di sette uomini e altrettante donne. Ecco i loro nomi: De Fabiani Francesco, Gardener Stefano, Nizzo Enrico, Noeckler Dietmar, Pellegrino Federico, Rastelli Maicol e Salvadori Giandomenico fra gli uomini e Brocard Elisa, ...

Snowboardcross - Perathoner show a Cervinia. Michela Moioli terza : primo podio stagionale per l'Azzurra : primo podio stagionale per Michela Moioli, terza in Coppa del Mondo nello Snowboardcross di Cervinia. L'atleta bergamasca si riscatta dopo il debutto deludente , protagonista di una caduta nei quarti ...

Sci alpino - Coppa del mondo - slalom di Courchevel : Shiffrin davanti a tutti nella prima manche - Costazza migliore Azzurra : Shiffrin davanti a Vlhova per soli 4 centesimi nella prima manche dello slalom di Courchevel. Brava Costazza: ottava Mikaela Shiffrin prima, Petra Vlhova seconda. Al termine della prima manche di ...

Sci alpino – A Courchevel lo slalom femminile : Costazza è la prima Azzurra a partire : Alle 10.30 si torna in pista a Courchevel: Vlhova apre lo slalom, Costazza è la prima azzurra a partire, con l’11 Irene Curtoni. E con il 32 c’è anche Federica Brignone A Courchevel si torna in pista dopo il gigante di venerdì che ha visto la vittoria di Mikaela Shiffrin. La statunitense leader della classifica generale partirà per terza, mentre la sua rivale più pericolosa nella specialità, Petra Vlhova, aprirà le danze ...

Scherma - la Nazionale Azzurra di sciabola maschile e femminile in ritiro collegiale a Palermo dal 17 al 21 dicembre : Il Commissario tecnico della sciabola azzurra, Giovanni Sirovich, ha convocato venti atleti per un allenamento che avrà una duplice valenza Sarà l’istituto Gonzaga di Palermo ad ospitare da lunedì 17 a venerdì 21 dicembre il ritiro collegiale della Nazionale italiana di sciabola maschile e femminile. Il Commissario tecnico della sciabola azzurra, Giovanni Sirovich, ha convocato venti atleti per un allenamento che avrà una duplice ...

Nel primo promo di Che Dio ci Aiuti 5 è già Natale con un mistero : dov’è la fede nuziale di Azzurra? (video) : Da ieri su Rai1 circola già il primo promo di Che Dio ci Aiuti 5. I protagonisti della quinta stagione (ci sono tutti tranne Diana del Bufalo, che ha lasciato la serie e tornerà solo per qualche episodio, e a sorpresa assente anche Arianna Montefiori) si dilettano in una divertente scenetta natalizia, organizzata dall'esuberante Suor Angela (interpretata da Elena Sofia Ricci). Presente invece una delle new entry del cast, una certa Ginevra, ...

VIDEO Giorgia Villa - ginnastica artistica : l’esercizio della stellina Azzurra alle parallele - che spettacolo in allenamento : BRESCIA – OA Sport ha fatto visita all’Accademia Internazionale di Brescia, il cuore nevralgico della ginnastica artistica italiana dove si allenano anche le grandi promesse della classe 2003. Giorgia Villa ha dato sfoggio del suo talento sulle parallele asimmetriche, uno dei suoi attrezzi prediletti su cui ha eseguito un bellissimo esercizio in allenamento: di seguito il VIDEO della sua prestazione. VIDEO PARalleLE Giorgia ...

Biathlon – Wierer da applausi a Pokljuka : l’Azzurra a podio anche nell’inseguimento : Wierer ancora seconda a Pokljuka: sul podio anche nell’inseguimento, resta in testa alla classifica Un altro podio, un altro secondo posto, un’altra gara praticamente perfetta. Dorothea Wierer si ripete a Pokljuka bissando nell’inseguimento il risultato centrato ventiquattro ore prima nella sprint. L’azzurra si arrende di nuovo a Kaisa Mäkäräinen, che ha il merito di confermare la propria forza sugli sci e di non ...