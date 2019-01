Auguri Celentano | un artista sempre un passo avanti rispetto agli altri

Auguri ad Adriano Celentano : compie 81 anni : Oggi, domenica 6 gennaio, è il compleanno del celebre cantante Adriano Celentano che spegne 81 candeline: si tratta di un artista che si è sempre distinto nel corso della sua carriera per la capacità di attirare il pubblico. Una carriera che ha regalato al "Molleggiato" molti successi a partire dalla fine degli anni Cinquanta quando i brani si sono posizionati in testa alle classifiche. Negli anni Sessanta Celentano prende parte in diverse ...

Tanti Auguri Adriano Celentano : Rai2 omaggia il molleggiato : Alla vigilia del suo compleanno, sabato 5 gennaio 2019 alle 21.05 andrà in onda, su Rai2 e in simulcast su Radio2, “C’è Celentano”, l’omaggio ad uno dei più grandi protagonisti italiani della musica, e non solo, Adriano Celentano. Un biglietto di Auguri speciale per ripercorrere gli ormai oltre 60 anni di attività, e raccontare il Celentano interprete e autore musicale di brani memorabili, ma anche il rivoluzionario e l’innovatore, in momenti ...