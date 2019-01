Atletica | Campaccio 2019 | Yasemin Can domina la gara femminile | Sara Dossena ottima quinta

oasport

: RT @atleticaitalia: #atletica domenica #6gennaio il 62° Campaccio promette ancora spettacolo a San Giorgio su Legnano (MI): duello tra gli… - elencurtis67 : RT @atleticaitalia: #atletica domenica #6gennaio il 62° Campaccio promette ancora spettacolo a San Giorgio su Legnano (MI): duello tra gli… - mfaticoni9 : RT @atleticaitalia: #atletica #6gennaio il grande #cross a San Giorgio su Legnano per il 62° Campaccio, ecco gli azzurri con i pettorali di… -

(Di domenica 6 gennaio 2019) Non c’è Epifania senza il, la 62^ edizione della celeberrima corsa campestre (inserita nel circuito IAAF Cross Country Permit) si è corsa a San Giorgio su Legnano (in provincia di Milano), sotto un bel sole e con temperature al di sopra della media. Il parterre molto ricco ha regalato unaassolutamente spettacolare alTrionfo annunciato diCan, Campionessa d’Europa di corsa campestre per tre volte consecutive. La 22enne turca di origini keniane, grande favorita della vigilia, non ha fatto sconti: ha attaccato a spron battuto all’inizio del secondo giro (poco dopo i 2000 metri) e ha messo in ginocchio tutte le avversarie, completando i 6 km previsti col tempo di 19:21. Il bronzo continentale sui 5000 metri ha dettato legge e si conferma la padrona indiscussa del cross internazionale, alle sue spalle l’etiope Silent Ysmaw ...