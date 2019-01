Atletica – Al cross di Campaccio Crippa ai piedi del podio : vincono Gebrhiwet e Can : Nel cross a San Giorgio su Legnano l’azzurro Yeman Crippa quarto davanti a Meucci, che si piazza quinto come Dossena al femminile. Vittorie dell’etiope Gebrhiwet e della turca Can Una sfida avvincente tra gli uomini e un assolo al femminile nel 62° Campaccio cross Country. Sui prati di San Giorgio su Legnano (Milano), la stagione 2019 prende il via con una grande classica della corsa campestre, prima tappa italiana del circuito IAAF di ...

Atletica – Campaccio Cross Country : tutto pronto per la 62ª edizione a San Gregorio su Legnano : Atletica: domenica 6 gennaio la 62ª edizione del Campaccio Cross Country a San Gregorio su Legnano Un cast di alto livello ancora una volta al 62° Campaccio Cross Country, domenica 6 gennaio a San Giorgio su Legnano (Milano) per il primo appuntamento del 2019 targato IAAF Cross Country Permit, il massimo circuito internazionale della corsa campestre. Nella prova maschile (10 km con partenza alle ore 14.13) c’è attesa per il nuovo duello ...

Atletica - Europei Cross Tilburg : bronzo per l’Italia guidata da Yeman Crippa : L’Italia sale sul podio e guadagna la medaglia di bronzo nella gara senior dei Campionati Europei di corsa campestre a Tilburg: Yeman Crippa in grande spolvero Sale sul podio la squadra italiana nella gara senior dei Campionati Europei di corsa campestre, a quattro anni dall’ultima volta. Gli azzurri si prendono il bronzo con una bella prova corale a Tilburg, in Olanda, guidati dal 22enne Yeman Crippa che alla sua prima esperienza ...

Atletica - Europei cross 2018 : Filip Ingebrigtsen show - Yasemin Can riscrive la storia. Yeman Crippa sesto : A Tilburg (Olanda) si sono disputati gli Europei 2018 di corsa campestre, il tracciato particolarmente impegnativo con fango e pioggia ha reso difficile la vita agli atleti che si sono dati battaglia per la medaglia della rassegna continentale che sostanzialmente chiude l’annata agonistica. MASCHILE – Filip Ingebrigtsen ha letteralmente sovvertito i pronostici della vigilia mettendo in ginocchio l’intera concorrenza. Il 25enne ...

Atletica – Europei Cross Tilburg : Nadia Battocletti medaglia d’oro U20 : Grande emozione per la giovanissima Nadia Battocletti: l’azzurra è medaglia d’oro under 20 agli Europei di Cross a Tilburg Grande avvio per l’Italia nei Campionati Europei di corsa campestre a Tilburg, in Olanda. La 18enne Nadia Battocletti vince la medaglia d’oro under 20 con una gara da protagonista, condotta sempre nelle posizioni di testa, piazzando poi all’ultima curva un irresistibile allungo finale. Per la trentina delle ...

Atletica - Europei cross 2018 : Nadia Battocletti vince tra le Under 20 - prima volta per l’Italia! Ingebrigtsen e Gressier dominanti : Nadia Battocletti detta legge a Tilburg (Olanda) e si laurea Campionessa d’Europa di corsa campestre tra le Under 20. La 18enne è semplicemente stata stellare sui 4,3 km dell’impegnativo tracciato, complicato anche a causa della pioggia battente e del fango. La trentina ha tagliato il traguardo con il tempo di 13:46, battendo in volata la svizzera Delia Sclabas (13:47) e la turca Inci Kalkan (13:48). La 18enne ha scritto un pezzetto ...

Atletica : domani Europei cross - c'è Crippa : ANSA, - TILBURG, OLANDA,, 8 DIC - Tutto è pronto a Tilburg per gli Europei di corsa campestre. Nell'edizione n.25 dell'evento, che si disputa nella città olandese, domani saranno 33 gli azzurri al via.

Atletica - Europei cross 2018 : l’Italia sogna con Yeman Crippa - Ozbilen e Can a caccia di record : Domenica 9 dicembre si disputeranno gli Europei di corsa campestre a Tilburg (Olanda), l’insidioso percorso del Safaripark Beekse Bergen, caratterizzato da tratti con fondo sabbioso e diversi saliscendi, sarà il terreno perfetto per diverse sfide emozionanti che consegneranno i titoli. L’Italia si affida in particolar modo a Yeman Crippa che, dopo quattro medaglie consecutive nelle categorie giovanili e il bronzo sui 10000 metri agli ...

Atletica – Europei Cross : l’Italia in partenza per Tilburg : Atletica, Europei Cross: domani gli azzurri partono per Tilburg l’Italia dell’Atletica si prepara ad affrontare la 25esima edizione dei Campionati Europei di corsa campestre, domenica 9 dicembre a Tilburg. Per la seconda volta dell’evento nella città olandese, che lo aveva già accolto nel 2005, la squadra azzurra decollerà venerdì 7 dicembre con 33 atleti: 19 uomini e 14donne dopo la defezione nel team under 23 di Francesca Tommasi, che ...

Atletica – Tilburg 2018 : le final entries degli EuroCross : Record di iscritti alla rassegna continentale di corsa campestre del 9 dicembre, in Olanda, dove 616 atleti di 38 nazioni si contenderanno 13 titoli L’edizione numero 25 dei Campionati Europei di corsa campestre, domenica 9 dicembre a Tilburg (Olanda), si preannuncia la più partecipata di sempre nella storia della manifestazione. All’indomani della chiusura delle iscrizioni, sono attesi 616 atleti di 38 diverse nazioni in base alle “final ...

Atletica – Strada e Cross - tutti gli appuntamenti del weekend : tutti gli appuntamenti inseriti nel calendario nazionale per il prossimo weekend SORRENTO-POSITANO – Più di 1500 iscritti nel weekend della Sorrento-Positano, domenica 2 dicembre, per un doppio appuntamento: la Ultra Marathon da 54 km con partenza alle ore 7.00 e la Panoramica da 27 km con start alle ore 9.00. Si corre nei saliscendi della costiera, con Capri a fare da sfondo, mentre al passaggio dei 21,097 km nella Panoramica ci ...