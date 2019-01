Ascolti Tv di sabato 5 gennaio 2019 Celentano e Macron | la Befana porta i doni a Freccero

Ascolti tv sabato 5 gennaio : ancora un flop per Canale 5 - bene lo speciale Celentano : I dati Auditel di ieri premiano Heidi in onda su Rai1 I dati Auditel dei programmi andati in onda ieri sabato 5 gennaio 2019. Vediamo gli Ascolti registrati dalle trasmissioni in onda ieri in prima serata sulle principali reti Rai e Mediaset. Su Rai1 è andato in onda Heidi. Il film basato sul personaggio creato […] L'articolo Ascolti tv sabato 5 gennaio: ancora un flop per Canale 5, bene lo speciale Celentano proviene da Gossip e Tv.

Ascolti TV | Sabato 5 gennaio 2019. Vince Heidi (20.5%) - bene Celentano (14.4%) - floppano Aldo Giovanni e Giacomo (10.5%). Renzi 1.9% : Heidi Nella serata di ieri, Sabato 5 gennaio 2019, su Rai1 Heidi ha conquistato 4.420.000 spettatori pari al 20.5% di share. Su Canale 5 la prima tv di Fuga da Reuma Park ha raccolto davanti al video 2.302.000 spettatori pari al 10.5% di share. Su Rai2 C’è Celentano ha interessato 2.907.000 spettatori pari al 14.4% di share. Su Italia 1 L’Ultimo dei Templari ha intrattenuto 1.235.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 Prima che la Notte ha ...

Ascolti TV | Sabato 29 dicembre 2018. Non c’è più religione 17.4% - Io e Lucio 10.9% - Firenze Secondo Me 2%. Su Rai4 Professione Assassino 2.6% : Lucio Dalla Su Rai1 il film Non c’è più religione ha conquistato 3.596.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Canale 5 lo speciale Io & Lucio – Dalla Morandi solo 30 anni fa ha raccolto davanti al video 2.341.000 spettatori pari al 10.9% di share. Su Rai2 Big Hero 6 ha interessato 1.402.000 spettatori pari al 6.5% di share. Su Italia 1 Olè ha intrattenuto 924.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 C’era una volta in America ha ...

Ascolti TV | Sabato 22 dicembre 2018. Soliti Ignoti 19.4% - La Banda dei Babbi Natale 10.6%. Firenze Secondo Me 2.2% - Miss Christmas su Tv8 al 2.4% : I Soliti Ignoti Su Rai1 Soliti Ignoti – Speciale Telethon ha conquistato 3.938.000 spettatori pari al 19.4% di share (ultimo segmento dalle 23.36 alle 23.44: 2.773.000 – 19.2%). Su Canale 5 La Banda dei Babbi Natale ha raccolto davanti al video 2.157.000 spettatori pari al 10.6% di share. Su Rai2 Rapunzel – L’intreccio della Torre ha raccolto 1.642.000 spettatori pari al 7.7% di share. Su Italia 1 la replica di SaraBanda ha ...

